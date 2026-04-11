Violento robo en Río Gallegos: golpearon a un joven para robarle y hay un detenido

Ocurrió en la madrugada en cercanías del gimnasio Benjamín Verón. La rápida intervención policial permitió recuperar elementos y demorar a varios sospechosos, en su mayoría menores.

Un violento hecho delictivo se registró en la madrugada de este sábado en Río Gallegos, cuando un joven fue atacado por un grupo de personas que lo agredieron físicamente para robarle una mochila.

El episodio ocurrió alrededor de las 06:00 en inmediaciones del gimnasio Benjamín Verón. La alerta llegó a la Policía a través de un grupo vecinal de mensajería, lo que permitió una rápida respuesta del personal de la División Comisaría Quinta.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en un comercio cercano, donde fue asistida. De inmediato se desplegó un rastrillaje en la zona que permitió demorar a varios sospechosos en las inmediaciones.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró distintos elementos vinculados al hecho, entre ellos un arma blanca y pertenencias que serían del damnificado. Con el avance de la mañana, se logró además recuperar otros objetos relacionados con el robo.

Según se informó, la mayoría de los implicados son menores de edad, por lo que, por disposición del Juzgado Penal Juvenil, fueron entregados a sus padres. En tanto, uno de los involucrados, mayor de edad, quedó detenido y a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para esclarecer completamente lo sucedido.