Vidal impulsa Palermo Aike con CGC: “Santa Cruz tiene el recurso, ahora vamos por la tecnología”

El gobernador Claudio Vidal recorrió junto a CGC instalaciones de perforación no convencional en Canadá. La misión busca incorporar tecnología de punta para acelerar el desarrollo de Palermo Aike y posicionar a Santa Cruz como polo energético.

El Gobierno de Santa Cruz profundiza su estrategia internacional con un objetivo claro: sumar tecnología de última generación al desarrollo energético provincial. En ese marco, el gobernador Claudio Vidal, junto al ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez, y representantes de la empresa CGC, visitó instalaciones de perforación no convencional en Prairie, una de las regiones más avanzadas del mundo en la industria petrolera.

La recorrida incluyó equipos de alta potencia diseñados para operar en condiciones extremas, un punto clave para pensar el futuro de Palermo Aike, la formación que concentra grandes expectativas productivas en la provincia.

Vidal: “Vamos a poner a producir el recurso de verdad”

La visita se realizó por invitación de la empresa ENSIGN, donde la comitiva santacruceña analizó en detalle procesos y tecnologías que hoy marcan el estándar global en eficiencia, seguridad y productividad dentro del sector hidrocarburífero.

En ese contexto, Vidal fue contundente al definir el rumbo de su gestión:

“Santa Cruz tiene el recurso. Lo que estamos haciendo es ir a buscar la tecnología y las inversiones para ponerlo a producir de verdad. Ese es el cambio que vinimos a hacer”, afirmó.

El mandatario también subrayó que el desarrollo de Palermo Aike no será automático, sino que requerirá decisiones firmes y un Estado activo que ordene el proceso y genere condiciones para la inversión.

CGC, un socio clave en el desarrollo energético

Durante la misión, se destacó el rol de CGC como un actor estratégico en esta nueva etapa. La compañía acompaña la visión del Gobierno provincial de impulsar el crecimiento del sector energético con una fuerte incorporación de innovación tecnológica.

La articulación entre el Estado y el sector privado aparece así como una pieza central para transformar el potencial geológico en producción concreta, empleo y desarrollo económico.

Una estrategia para posicionar a Santa Cruz como polo energético

La agenda internacional que impulsa la gestión de Vidal forma parte de un plan más amplio: posicionar a Santa Cruz como un polo energético competitivo a nivel nacional e internacional.

Esto implica no solo atraer inversiones, sino también incorporar conocimiento, tecnología y nuevos estándares productivos que permitan maximizar el aprovechamiento de los recursos.

El foco está puesto en generar oportunidades reales para los santacruceños, con una industria más moderna, eficiente y capaz de sostener el crecimiento a largo plazo.