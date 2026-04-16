La Municipalidad de Caleta Olivia puso en marcha un consultorio móvil de salud integral en la Costanera caletense

El Municipio de Caleta Olivia, llevó adelante este miércoles 15 de abril la apertura de un consultorio móvil de salud integral en la zona de la Costanera, en cercanías al anfiteatro y la calesita, con atención por orden de llegada, a cargo de la doctora Verónica Sedan, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud en la comunidad, con el impulso de la secretaría de Estrategia y Gestión Operativa.

Se trata de un tráiler sanitario con atención gratuita para vecinos y vecinas de todas las edades, con o sin obra social, que cuenta con un equipo integrado por profesionales de la salud y una podóloga, con un enfoque especial en personas con diabetes y el cuidado del pie diabético.

Durante la jornada, se registró una importante concurrencia, en gran parte debido al movimiento habitual de personas en la Costanera. En ese sentido, la doctora Sedan explicó: “Trabajamos principalmente en la prevención primaria para evitar enfermedades crónicas como la hipertensión, el colesterol, el cáncer, la diabetes y la obesidad”, señaló.

Asimismo, detalló los controles que se realizan en el lugar: “Hacemos control de peso, talla, presión arterial, glucemia capilar y brindamos recomendaciones generales sobre alimentación y cuidados nutricionales”, indicó, remarcando además la importancia del cuidado del pie: “Apuntamos a prevenir el pie diabético, que ya es una complicación avanzada, por eso es fundamental el control y el cuidado temprano”.

La profesional también adelantó que el dispositivo funcionará de manera semanal: “Hace muy poco comenzamos con esta propuesta y vamos a estar una vez por semana en este espacio, informando días y horarios a través de los medios locales”, explicó.

Finalmente, destacó que el programa continuará ampliándose: “Contamos con un entrenador físico y estamos planificando actividades en la Costanera para trabajar con los pacientes, promoviendo hábitos saludables”, concluyó, invitando a la comunidad a acercarse y aprovechar este servicio gratuito.

Esta acción forma parte de las políticas públicas de la gestión del intendente Pablo Carrizo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los caletenses.