Vidal: “Este Gobierno valora el esfuerzo que hacen las Fuerzas Policiales”

Así lo manifestó el gobernador Claudio Vidal durante el acto de presentación del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, en el Auditorio Bet El de Río Gallegos. Además, instó a seguir trabajando con responsabilidad y en comunidad.

En el acto de presentación del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, el mandatario provincial se dirigió a los presentes, remarcando en primera instancia que “hoy es un día histórico y clave para toda la Fuerza”. Además, indicó que es un día de justicia porque su gestión apostó a la casa en orden. En ese sentido, dijo especialmente al personal policial que “hasta acá han demostrado todo el trabajo que vienen realizando día a día y no hablo solo de esta gestión sino del trabajo que vienen realizando desde hace muchos años”. “Quizás el mismo no se vio reconocido. Este Gobierno valora el esfuerzo que hacen las fuerzas policiales”, agregó.

“Sabemos que es un momento difícil y complejo desde lo económico tanto en el país como en la provincia, pero a pesar de todo ustedes están cumpliendo en los operativos y en los controles de las rutas provinciales y nacionales. Por eso, tomamos la decisión no solamente de exigir sino también de reconocer. Es lo justo”, subrayó.

“Ante la caída de fondos nacionales y las caídas de programas, nuestra respuesta, es la eficiencia y la producción propia. Santa Cruz responde administrando mejor”, añadió.

Reconocimiento a la labor

Más adelante, el mandatario provincial remarcó que, a través de esta flamante estructura institucional, se podrá otorgar un beneficio realmente para todos, especialmente para las fuerzas de seguridad. “Hasta acá todo el trabajo que hacían ustedes, con esfuerzo y dedicación, muchas veces sin la estructura que se necesita porque se la llevaban a otros poderes del Estado, pero con esta idea, se podrá mejor, recaudar mucho más de lo que se venía recaudando. Lo que quiero decir es que lo que ustedes hagan de acá para adelante, es para cada uno de ustedes y para su familia. Mientras yo sea gobernador, esto va a seguir siendo así. Lo que ustedes generan va a ser para ustedes y nadie se lo va a tocar”, recalcó.

Recaudación que se traduce en beneficios

Además, Vidal expuso que, a partir de esta iniciativa, habrá más dinero para la pauta salarial y también para dotar a toda la fuerza de la estructura que falta, tales como móviles, mejoras en las distintas comisarías, indumentaria, equipamiento, entre otros.

“También corresponde solicitar que se siga trabajando de la misma manera, con responsabilidad y en comunidad. Creo que esta provincia puede salir adelante, más allá del contexto nacional. Esto tiene que ser un ejemplo de cómo puede mejorar cada organismo que conforme al Estado Provincial”, expresó Vidal.

Finalmente dirigiéndose a las Fuerzas, el gobernador señaló que “Estado Provincial va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, va a seguir aportando lo que tiene que aportar para que ustedes puedan estar mejor”.