Junto a la Fundación Por el Mar, el Municipio presenta la biopic “KM 0” en el Planetario con música en vivo y batalla de freestyle para la juventud

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Turismo y la Casa de la Juventud, junto a la Fundación Por el Mar, llevará adelante este sábado una propuesta cultural y ambiental destinada principalmente a las juventudes. La actividad se desarrollará desde las 19 horas en el Planetario, ubicado en avenida Almirante Brown 1555.

La iniciativa incluirá la presentación de la biopic “KM 0”, realizado junto a Karmah, además de un show de rap y una batalla de freestyle en vivo, donde las temáticas centrales estarán vinculadas a Cabo Vírgenes, el mar y los pingüinos.

Samantha Zacharewicz, representante de la Fundación Por el Mar, destacó la importancia de generar este tipo de espacios que combinan expresiones culturales con conciencia ambiental.

En ese sentido, explicó que el videoclip fue filmado tanto en Cabo Vírgenes como en el Planetario de Río Gallegos y remarcó que el objetivo es acercar a las juventudes mensajes vinculados al cuidado del océano, la naturaleza y los recursos de la provincia.

“Es traer, en este lenguaje de la juventud, esta problemática como el cuidado del océano, de la naturaleza y los recursos de la provincia”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo articulado entre las distintas instituciones y agradeció especialmente la predisposición para impulsar propuestas conjuntas. “Estoy muy agradecida con Christian Ramos, que siempre tuvo una apertura para que trabajemos en conjunto y podamos entender la importancia de acercar estos espacios a la juventud”, señaló.

También destacó el compromiso artístico de Karmah en la realización del proyecto. “Le puso toda la onda y mucha pasión”, afirmó.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de la jornada cultural. “Invitamos a todos a presenciar este evento el sábado, que será muy divertido”, concluyó.