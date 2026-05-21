Servicios Públicos informa sobre la rotura de un caño y solicita cuidar el consumo de agua

Servicios Públicos Sociedad del Estado comunica a la población de Río Gallegos que, en la madrugada de hoy jueves 21 de mayo, se registró la rotura de un caño distribuidor sobre la calle Dr. Lorenzo. Debido a este inconveniente, se verá afectada la presión del suministro de agua en distintos sectores de la ciudad.

El personal operativo de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar afectado con el objetivo de reparar la avería y lograr la normalización del servicio a la mayor brevedad posible.

Recomendaciones a la comunidad

Ante esta situación, se solicita la colaboración de todos los vecinos y vecinas. Se encarece:

Hacer un uso responsable y solidario del agua.

Evitar derroches en actividades no esenciales (lavado de vehículos, etc.).

Cuidar al máximo las reservas disponibles en los tanques domiciliarios mientras se desarrollan las tareas de reparación.

Desde Servicios Públicos se agradece la comprensión y paciencia de la comunidad, ante este imprevisto, reiterando el compromiso de restablecer el servicio normal en el menor tiempo estimado.