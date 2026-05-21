Seguridad en la UNPA Rio Gallegos: municipio se reunió con Franciscovic e instalará nuevas cámaras

La secretaria de Gobierno se reunió con la decana tras el grave episodio ocurrido esta semana en la universidad. Por decisión del intendente Pablo Grasso, el Municipio colaborará con nuevas herramientas de seguridad para resguardar a la comunidad educativa.

La Municipalidad de Río Gallegos avanzará en una serie de medidas de fortalecimiento de la seguridad en la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, luego del episodio registrado esta semana dentro del predio universitario, donde un alumno y un trabajador no docente se vieron involucrados en un hecho de violencia.

Frente a esta situación, la secretaria de Gobierno del Municipio, Sara Delgado, mantuvo una reunión de trabajo con la decana Karina Franciscovic para poner a disposición herramientas concretas de acompañamiento y prevención. Junto a la funcionaria estuvieron el director General de Seguridad y Protección, Juan Rojas y el director del Centro de Monitoreo, Daniel Becker.

Como resultado del encuentro, y por instrucción del intendente Pablo Grasso, el Municipio instalará nuevas cámaras de seguridad en distintos sectores del predio universitario. Los dispositivos quedarán bajo la órbita y administración del circuito cerrado de la universidad y no serán incorporados al Centro de Monitoreo municipal, respetando la autonomía institucional de la casa de altos estudios.

Asimismo, se acordó avanzar en tareas de mantenimiento y recuperación de cámaras ya existentes que actualmente presentan inconvenientes técnicos, además de reforzar las recorridas preventivas de la Guardia Urbana en el sector, acciones que ya se vienen desarrollando para brindar mayor tranquilidad y acompañamiento a estudiantes, docentes y trabajadores.

Desde la Secretaría de Gobierno destacaron la importancia de que las instituciones trabajen de manera articulada ante situaciones que generan preocupación social y remarcaron que “la universidad pública debe seguir siendo un espacio seguro para estudiar, trabajar y construir futuro”.

En ese sentido, señalaron que el Municipio continuará acompañando a la comunidad educativa con una mirada centrada en la prevención, el cuidado y la presencia activa del Estado en los espacios públicos de la ciudad.