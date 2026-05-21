Grasso cuestionó el aumento de tarifas de gas y apuntó contra diputados

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, expresó su rechazo al incremento en las tarifas de gas y criticó a los diputados nacionales por Santa Cruz, José Luis Garrido y Jairo Guzmán por acompañar la medida. A través de un mensaje en la red social X, sostuvo que el ajuste afecta directamente a los trabajadores y familias santacruceñas.

En un mensaje publicado en la red social X, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, manifestó su malestar por el aumento en las tarifas de gas en la provincia y cuestionó el acompañamiento de legisladores provinciales a la medida.

“Qué impotencia y cuánta bronca”, expresó el jefe comunal, quien señaló que el incremento se produce en un contexto económico complejo, con “familias empobrecidas” y a pocas semanas del inicio del invierno, en medio de bajas temperaturas.

Además, apuntó contra los dirigentes mencionados en su publicación, al considerar que votaron “a favor de un tarifazo”, y afirmó que “el ajuste lo están pagando los trabajadores”.

En su publicación, Grasso también compartió ejemplos de boletas de gas y salarios de trabajadores de distintas localidades de Santa Cruz, asegurando que en algunos casos el servicio representa el 20% de los ingresos mensuales.