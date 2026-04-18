Ross sobre el plan Remediar: “La Provincia se hará cargo de lo que Nación deja de enviar”

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, destacó la decisión política del gobernador Claudio Vidal, de asumir el compromiso y realizar la inversión necesaria para garantizar a la comunidad el acceso gratuito de medicamentos para enfermedades crónicas.

Ante la decisión del Gobierno Nacional de reestructurar Remediar, programa emblema de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas de alta prevalencia, dejando de proveer determinados medicamentos a la comunidad, el gobierno de Claudio Vidal decidió llevar adelante las gestiones y la inversión necesaria para garantizar el acceso a los mismos por parte de la comunidad santacruceña. Así lo informó, La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, en diálogo con LU85 TV Canal 9, quien además remarcó que de este modo se continuará acompañando a los pacientes con cobertura pública exclusiva.

Impacto en Santa Cruz

El ajuste en el programa nacional obligó a una reestructuración del presupuesto anual para evitar que la falta de insumos derive en una saturación de los hospitales provinciales. En ese sentido, Ross confirmó que, pese a la desinformación circulante, la Provincia responderá financieramente para mantener la atención en los centros de salud de primera línea.

“La Provincia se hará cargo de lo que Nación deja de enviar”, enfatizó la funcionaria.

El impacto de este recorte de Nación no solo es logístico, sino económico, ya que altera la planificación financiera que el Ministerio de Salud había diseñado para el año en curso. Ross comparó la situación con un imprevisto doméstico crítico: “Con la salud tenés que salir a responder, tenés que salir a garantizar y ese paciente tiene que tener su cobertura. No podés dejar a un paciente sin darle su medicación”.

El objetivo central de esta inversión provincial es evitar que los pacientes crónicos o sin recursos se vean obligados a saturar los hospitales públicos de mayor complejidad ante la falta de insumos en sus salas locales.

“Esto claramente nos va a sumar más en nuestro presupuesto, porque desestructura lo que ya teníamos planificado”, comentó Ross.

Centros de salud y prevención: evitar la saturación hospitalaria

La ministra explicó que los centros de atención primaria cumplen un rol clave en el sistema sanitario provincial: “Son los que contienen la atención pública de salud”, señaló.

En esa línea, indicó que la falta de medicamentos podría generar mayor presión sobre los hospitales, pero insistió en que la provincia evitará ese escenario.

Más adelante, habló de los pacientes alcanzados por estos programas y dijo que son los más vulnerables: “Son pacientes que no tienen recursos, con cobertura pública exclusiva. Así que el Gobierno Provincial se la garantiza”.