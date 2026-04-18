Nuevo operativo de ordenamiento barrial en Río Gallegos.

Este sábado se llevó adelante un nuevo operativo de saneamiento integral en la ciudad de Río Gallegos, impulsado por la Secretaría de Construcciones y Ordenamiento Territorial. La intervención se desarrolló en el barrio El Trencito y contó con el trabajo conjunto de distintas áreas municipales, en articulación directa con los vecinos del sector.



Durante la jornada se realizaron tareas de limpieza de cordones, retiro de residuos de gran porte y chatarra, acondicionamiento de veredas y atención de demandas puntuales planteadas por los vecinos. Para estas acciones se dispuso de maquinaria vial, camiones y personal específico, permitiendo levantar varias camionadas de residuos acumulados en distintos puntos del barrio.



La secretaria de Construcciones y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, destacó la importancia de estos operativos integrales y el acompañamiento de la comunidad.



“Seguimos avanzando con los operativos en todos los barrios. Ya venimos recorriendo distintos sectores de la ciudad, charlando con los vecinos y avisándoles con anticipación para que puedan acercarnos sus necesidades. En este barrio realizamos limpieza de cordones, colaboramos con las veredas y escuchamos cada planteo para dar respuestas concretas”, señaló.



Quiroz remarcó además el trabajo que implica el retiro de chatarra y residuos voluminosos: “Este tipo de tareas requiere destinar máquinas, camiones y personal exclusivo. Por eso es fundamental la participación de los vecinos, que aprovechan estos operativos para sacar elementos que no retira el camión de recolección habitual”.



El operativo abarcó el cuadrante comprendido entre las calles Balbin, Mendoza, Almirante Brown y Presidente Néstor Kirchner, y tuvo una respuesta positiva por parte de los vecinos.

“La buena predisposición de la comunidad nos pone muy contentos, porque entre todos hacemos un buen trabajo: vecinos y trabajadores municipales”, afirmó la funcionaria.

Finalmente, Quiroz adelantó que estos operativos intensivos continuarán realizándose los fines de semana y que durante la semana también se trabaja en otros sectores de la ciudad, incluidos barrios nuevos como San Benito, Bicentenario, Chimen Aike y 22 de Septiembre, en conjunto con el área de Obras Viales.



En cuanto a los canales de contacto, recordó que los vecinos pueden comunicarse con la Secretaría a través de “Muni en Línea”, 2966 67948, el número de WhatsApp del Municipio, donde pueden enviar consultas, fotos y requerimientos.