Caleta Olivia fue sede de la primera clínica patagónica de cachibol con participación regional.

La Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Caleta Olivia, acompañó este sábado 18 de abril la realización de la primera Clínica Patagónica de Cachibol en el gimnasio Mirta Reartes, una jornada avalada por la Asociación Latinoamericana, que reunió a equipos de distintas localidades, con el objetivo de promover el crecimiento de la disciplina y fortalecer el intercambio deportivo regional.

La actividad se desarrolló en dos etapas: una clínica formativa de 9 a 14 horas y, posteriormente, un torneo entre las delegaciones participantes de 15 a 17 horas. En total, se contó con la presencia de alrededor de 10 equipos provenientes de Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Las Heras y Caleta Olivia.

Una de las organizadoras, Gimena Justiniano, destacó la convocatoria alcanzada: “Para ser la primera vez que se realiza una clínica de estas características en Caleta Olivia, contar con diez equipos es un número muy positivo”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia del crecimiento de la disciplina en la ciudad: “Hace cuatro años venimos trabajando con el cachibol y hoy poder realizar una clínica es un sueño cumplido. También nos llena de orgullo haber sido nombrados Escuela Municipal de Cachibol”, señaló.



Durante la jornada también se ofrecieron disertaciones vinculadas al bienestar integral de los deportistas, con profesionales que abordaron temáticas como cuidados del cuerpo, RCP, alimentación, salud mental y preparación física.

Además del aspecto competitivo, desde la organización resaltaron el valor social del encuentro, ya que se generaron espacios de integración entre los equipos participantes para compartir experiencias y fortalecer vínculos y agradecieron la gestión del intendente Pablo Carrizo para que esta actividad se pueda realizar.

Finalmente, Justiniano subrayó el crecimiento de esta disciplina en el país: “Es un deporte nuevo en Argentina, que comenzó en Estados Unidos, continuó en México y hoy sigue expandiéndose. En Caleta Olivia ya es una realidad”, concluyó.