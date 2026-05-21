Río Gallegos será sede del 29° Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia que reunirá a representantes y equipos técnicos de 17 localidades de Santa Cruz

La capital santacruceña se convertirá en el epicentro del debate sobre políticas públicas de infancia al albergar la vigésimonovena sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. El encuentro reunirá a representantes y equipos técnicos de 17 localidades de Santa Cruz.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia municipal, Julia Chalub, confirmó que las actividades se desarrollarán en el nuevo edificio propio del área ubicado en Crucero General Belgrano 2026 desde las 9 horas del jueves 21 y viernes 22 de mayo. “Es un espacio que venimos acompañando desde hace tiempo; representa un honor y una oportunidad para mostrar cómo ha crecido nuestra ciudad en los últimos años”, destacó la funcionaria, quien además recordó que la gestión participa activamente de este consejo desde hace siete años.

El evento estará estructurado en dos jornadas: la primera se destinará exclusivamente al intercambio entre equipos técnicos, mientras que la segunda consistirá en la sesión formal del Consejo Provincial, encabezada por la Secretaría de Estado de Niñez de Santa Cruz.

Respecto a los ejes temáticos, Chalub adelantó que se trabajará fuertemente en la promoción de derechos y en problemáticas complejas que atraviesan a la provincia. “Entre los temas centrales de la agenda técnica e institucional incluiremos el abordaje de las falsas denuncias y el análisis de la reforma penal juvenil. Es fundamental que los equipos conozcan estas temáticas en profundidad”, explicó.

Finalmente, el encuentro servirá como plataforma para que cada una de las áreas locales exponga sus programas y actividades vigentes, consolidando el trabajo articulado entre los municipios y el gobierno provincial.