Pesca: Santa Cruz suma observadores provinciales a la prospección de langostino

Esto forma parte de la Gestión del gobernador Claudio Vidal de fortalecer la actividad pesquera, acompañar el crecimiento de los puertos santacruceños y ampliar las oportunidades laborales vinculadas al sector.

La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informó que el próximo 26 de mayo comenzará la prospección de langostino en las subáreas 15 y 16, correspondientes a la zona sur del área de pesca nacional, en el marco del inicio de una nueva temporada para la actividad.

La operatoria contará con la participación de distintas embarcaciones congeladoras y un buque fresquero, entre ellos Arbumasa XV, Miércoles Santo, API XII, Mar Sur, Niño Jesús de Praga, Borrasca, Arbumasa XIX, Vieira SA Dieciséis y Codepeca III, consolidando una importante presencia operativa en una etapa considerada clave para el desarrollo posterior de la zafra.

Asimismo, desde el área provincial destacaron que los observadores que embarcarán durante la prospección son trabajadores santacruceños, formados y capacitados en la provincia a través de las instancias desarrolladas junto al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

En total, serán seis los observadores provinciales que participarán de esta etapa técnica y operativa, fortaleciendo la presencia de recursos humanos santacruceños dentro de la actividad pesquera nacional.

Trabajadores santacruceños

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, remarcó la importancia de continuar generando herramientas de capacitación y oportunidades para trabajadores de la provincia, entendiendo que la participación santacruceña en este tipo de instancias representa un avance para el sector.

Además, explicó que existen más observadores provinciales que se encuentran aguardando futuras convocatorias y que serán incorporados progresivamente a medida que avance la temporada de langostino y se habiliten nuevas operatorias.

En ese sentido, indicó que gran parte de los observadores formados en Santa Cruz tendrán participación activa durante la presente zafra, fortaleciendo el trabajo técnico y operativo vinculado a la actividad pesquera provincial.

Formación

Luego, el funcionario adelantó que una vez finalizada la temporada de langostino se continuará avanzando en nuevas instancias de capacitación orientadas a otras especies, como merluza, centolla y calamar, ampliando las posibilidades laborales y técnicas para observadores santacruceños en futuras campañas.

Finalmente, remarcaron la importancia del trabajo articulado con organismos técnicos nacionales y distintos actores de la actividad para continuar consolidando la participación de Santa Cruz dentro de uno de los sectores productivos más importantes de la provincia.