Palermo Aike en la vidriera global: CGC destacó en Canadá el potencial energético de Santa Cruz

En Alberta, CGC resaltó el potencial de Palermo Aike, la producción actual y el rol del gobierno de Claudio Vidal para atraer inversiones y consolidar el desarrollo energético.

La provincia de Santa Cruz volvió a posicionarse en el escenario internacional con una presentación clave del sector energético en Canadá. Allí, el gobernador Claudio Vidal encabezó una agenda institucional junto a empresas del sector y representantes sindicales, con el objetivo de atraer inversiones y consolidar el desarrollo productivo.

En ese marco, el CUO (Chief Upstream Officer) Director de Exploración y Producción de CGC, Pablo Chebli, expuso la evolución productiva de la compañía y respaldó el trabajo del gobierno provincial para generar condiciones que impulsen nuevas inversiones.

“Hay un esfuerzo claro del gobernador para generar un esquema competitivo y reglas que permitan que las inversiones lleguen y los proyectos se desarrollen”, afirmó.

Chebli también destacó que, en la última década, la empresa escaló del puesto 40 al 7 en el ranking de operadores.

Reglas claras y articulación para atraer inversiones

Durante la actividad se puso en valor el trabajo del Gobierno Provincial en la construcción de un entorno favorable para el crecimiento energético. Se destacó la decisión de avanzar con un esquema de regalías competitivo y reglas claras, orientadas a facilitar la llegada de capitales y acelerar proyectos estratégicos.

Otro punto central fue la articulación entre el Estado, las empresas y los sindicatos, promovida por la gestión de Vidal. “Hoy hay una articulación clara entre el Estado, las compañías y los trabajadores para hacer posible este desarrollo”, remarcaron.

Producción, ingresos y posicionamiento de CGC

Actualmente, CGC produce cerca de 29 mil barriles diarios de petróleo en la Cuenca del Golfo San Jorge y alrededor de 6 millones de metros cúbicos diarios de gas en la Cuenca Austral.

En ese contexto, la compañía registró ingresos por aproximadamente 940 millones de dólares en el último año y consolidó su participación en el sistema de transporte de gas, integrando el segundo mayor operador del país en este segmento.

La empresa forma parte de Corporación América, un conglomerado con más de 60 años de trayectoria, presencia en diez países y más de 10 mil empleados, con inversiones en sectores estratégicos como infraestructura aeroportuaria y energía.

Palermo Aike: el gran activo energético de Santa Cruz

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el desarrollo de Palermo Aike, considerado un play con producción comprobada de gas y petróleo, con una extensión comparable a Vaca Muerta y un potencial significativo aún por explorar.

“Estamos frente a un área comparable con Vaca Muerta, tanto por su extensión como por sus condiciones geológicas”, explicó Chebli.

Según se expuso, el área podría alcanzar entre 8 mil y 12 mil pozos en un escenario conservador, con posibilidades de expansión aún mayores. “Palermo Aike es un play probado, pero todavía con un enorme potencial por desarrollar”, remarcó.

Infraestructura estratégica y proyección exportadora

En cuanto a la infraestructura, se destacó que Santa Cruz cuenta con conexión al sistema nacional de gasoductos, salida a mercados de exportación, acceso portuario y capacidad para abastecer la demanda interna.

“La infraestructura existente nos permite pensar en producción, abastecimiento y exportación”, indicaron desde CGC.

Un escenario clave para el crecimiento energético

Finalmente, se subrayó que el contexto actual, marcado por decisiones políticas y una estrategia de desarrollo definida, posiciona a Santa Cruz como uno de los principales polos de crecimiento energético de la Argentina.