Pablo Grasso llamó a fortalecer el turismo santacruceño y destacó el potencial del centro invernal Valdelen para esta temporada

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participó este sábado de la presentación oficial de la temporada 2026 del centro invernal Valdelen, en Río Turbio, y convocó a los santacruceños a conocer y disfrutar uno de los principales destinos turísticos de nieve de la provincia.

La actividad se desarrolló en la Secretaría de Turismo del Gobierno de Santa Cruz bajo el lema “Valdelen te espera, temporada 2026” y reunió a representantes del sector público y privado vinculados al desarrollo turístico de la región.

Estuvieron presentes la secretaria de Turismo de Río Gallegos, Mercedes Neil; la ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci; la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalia; la directora de Turismo de Río Turbio, Bárbara Goncenat; integrantes del Club Andino Río Turbio, que este año celebra su 50° aniversario; y distintos prestadores turísticos.

Pablo Grasso resaltó el valor estratégico de Valdelen como atractivo turístico y deportivo de Santa Cruz e invitó a vecinos y vecinas a recorrer la Cuenca Carbonífera durante la temporada invernal. A su vez, destacó la importancia de fortalecer el turismo interno en un contexto económico complejo para el país y la provincia.

El centro invernal de Río Turbio se encuentra emplazado en un entorno de bosque nativo y ofrece una experiencia única para quienes disfrutan de la nieve y las actividades de montaña, con vistas rodeadas de árboles milenarios y paisajes característicos de la Patagonia.

Valdelen cuenta con pistas para distintos niveles y disciplinas, tanto para esquí alpino como para esquí de fondo, snowboard y actividades fuera de pista, además de nieve de gran calidad y nuevas prestaciones y servicios previstos para esta temporada.

Durante el lanzamiento se puso en valor la articulación entre el Estado y el sector privado para potenciar el desarrollo turístico de Santa Cruz. La organización y exposición de la propuesta estuvo a cargo del Club Andino Río Turbio, GP Concesión, Kosten Adventure y la agencia Turquesa Water, que presentaron las novedades y servicios previstos para este invierno.