Con referentes nacionales y fuerte participación, se realizó la tercera edición de Trinchera organizado por la Municipalidad de Río Gallegos

Con una gran participación y la destacada participación de referentes nacionales, el Municipio de Río Gallegos llevó a cabo este sábado la tercera edición de “Trinchera: un foro feminista contra la crueldad”. El encuentro, que comenzó pasadas las 14 horas en el Gimnasio Municipal 17 de Octubre, funcionó como un espacio abierto y gratuito de debate sobre el rol del Estado, el territorio y la conquista de derechos sociales.

La apertura estuvo a cargo del intendente Pablo Grasso y la secretaria de Gobierno Sara Delgado. La primera charla fue la de Sol Despeinada, médica y divulgadora de educación sexual integral (ESI), que habló sobre las nuevas feminidades, incels y movimientos antifeministas. Continuó la abogada Pamela Pérez que habló sobre las falsas denuncias y Pamela González y Silvia López sobre el aborto legal.

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que encabezó el panel “El Estado como Trinchera”. Por su parte, la diputada nacional Natalia Zaracho presentó el proyecto de ley RED (Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas).

Por último, expusieron la diputada nacional y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, y la doctora en Ciencias Sociales, Florencia Saintout, sobre la democracia y violencia política, bajo la consigna de Cristina Libre.

En la apertura, la secretaria de Gobierno municipal, Sara Delgado, reivindicó el carácter territorial del encuentro y definió el espacio como una expresión del feminismo popular. En ese sentido, destacó el rol activo de la comuna en los sectores más vulnerables: “Conocemos lo que pasa en los barrios y somos un municipio que está presente”, señaló.

Delgado analizó el escenario político actual y advirtió sobre el repliegue de ciertos sectores frente al avance de discursos conservadores. Atribuyó esta situación a una estrategia de “los proyectos de crueldad” impulsados por los ejecutivos nacional y provincial para “desorganizar al movimiento e instalar la idea de que las políticas de igualdad constituyen un gasto innecesario”. Al respecto, instó a recuperar la iniciativa de cara a las próximas movilizaciones del Ni Una Menos: “La propuesta es volver a ponernos de acuerdo, volver a tener una agenda común y saber con qué planteo vamos a ir”.

Asimismo, la funcionaria dedicó un tramo de su discurso a la figura de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar que el andamiaje del feminismo organizado se sostiene sobre las conquistas de su gestión, concluyendo que “Cristina no está presa por los errores, sino por las cosas que hizo bien”.

Luego, para dar paso a los paneles, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, revalidó el compromiso de su gestión con la paridad de género al destacar que las primeras líneas del gabinete municipal están mayoritariamente integradas por mujeres. El jefe comunal llamó a la reflexión colectiva frente a la quita de derechos que afecta a las diversidades, a las personas con discapacidad y a quienes militan la causa política, denunciando la instalación de “mentiras atroces” en el debate público.

Finalmente, convocó a recuperar la identidad federal del proyecto político iniciado en la capital santacruceña y concluyó: “Ningún espacio tiene la fuerza, la formación y los equipos que tiene el peronismo. Tenemos que volver a conquistar y defender para recuperar la gran Nación que necesitamos todos y todas”.