Más de 80 legisladores y ex legisladores se juntaron por la defensa de Santa Cruz

Este sábado se llevó a cabo el Encuentro de Legisladores y Legisladoras de Santa Cruz, que reunió a más de 80 representantes de todas las localidades del territorio provincial. La jornada, que tuvo lugar desde las 15 horas en la sede del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Cuenca Austral Santa Cruz en Río Gallegos, se centró en la unidad política y el diseño de herramientas legislativas conjuntas para la defensa irrestricta de los intereses de la provincia.

El evento contó con una fuerte impronta federal e institucional, congregando tanto a legisladores actuales de distintos niveles como a exparlamentarios con trayectoria en la función pública. La comitiva de autoridades estuvo encabezada por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el jefe comunal de Río Turbio, Darío Menna; y los legisladores nacionales Juan Carlos Molina, Moira Lanesan y Ana María Ianni.

Durante el debate, se sentaron las bases operativas para la creación de un espacio inédito en la provincia: el Círculo de Legisladores Mandato Cumplido. Este órgano buscará preservar la experiencia legislativa acumulada, recuperar la memoria institucional y funcionar como un consejo asesor permanente ante la pérdida de espacios de consulta tradicionales en el escenario político actual.

El intendente Pablo Grasso destacó el rol de la militancia y la dirigencia del arco nacional y popular en el contexto contemporáneo, asegurando con firmeza que el peronismo “viene a transformar la realidad”.

A lo largo de la tarde, las y los participantes avanzaron en la definición de la identidad, misión y valores del nuevo espacio, delineando una agenda de temas prioritarios para el desarrollo santacruceño. Entre los ejes estratégicos abordados para la futura elaboración de dictámenes y propuestas de políticas públicas se destacaron el desarrollo productivo, la minería, la pesca, la explotación de hidrocarburos, la infraestructura, la educación, la salud y la reforma política institucional.

Hacia el cierre de la jornada, se constituyó una Comisión Promotora encargada de redactar el estatuto básico y fijar los criterios de incorporación de nuevos miembros. Asimismo, los presentes firmaron una Declaración de Intención que ratifica el espíritu fundacional de la organización.