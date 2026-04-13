Nueva Feria Juvenil en el barrio 3 de Febrero: un espacio de encuentro, producción y oportunidades

La Municipalidad, a través del Centro Integrador Juvenil, llevó adelante una nueva edición de la Feria de los Jóvenes en el barrio 3 de Febrero, con el objetivo de generar espacios de participación, inclusión y desarrollo para las juventudes de la ciudad.

En la oportunidad, la supervisora de Juventuded Patricia Gómez, destacó la importancia de esta iniciativa y convocó a la comunidad a acompañar la propuesta. “Es una feria pensada especialmente para los jóvenes, donde pueden mostrar y vender sus producciones, desde ropa y plantas hasta comidas elaboradas por ellos mismos”, expresó.

La actividad contó con la participación de entre 10 y 12 jóvenes emprendedores, quienes forman parte de las propuestas del centro y de programas vinculados al emprendedurismo. En este sentido, Gómez remarcó que estos espacios no solo promueven la generación de ingresos, sino que también funcionan como ámbitos de contención y acompañamiento.

Asimismo, explicó que el proyecto incluye instancias de capacitación en áreas como marketing y desarrollo de emprendimientos, brindando herramientas concretas para fortalecer las iniciativas de los participantes.

La feria se desarrolló hasta las 20 horas y forma parte de un cronograma que busca sostener este tipo de actividades de manera mensual. Además, se adelantó que próximamente se realizará una feria destinada a estudiantes de los últimos años del secundario, con el fin de colaborar en la recaudación de fondos para sus egresos.

Desde la organización se invita a la comunidad a seguir acompañando estas propuestas que fortalecen el entramado social y productivo, promoviendo el protagonismo juvenil y generando nuevas oportunidades para el desarrollo local.