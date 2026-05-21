Murúa anticipó que la semana que viene, Río Gallegos será sede de la reunión preparatoria

Avances en el importante plan de infraestructura deportiva que promueve el gobernador Claudio Vidal; el desarrollo de distintos programas deportivos; la participación de Santa Cruz en los Juegos EPADE; y los preparativos para los Juegos de la Araucanía, fueron algunos de los temas que abordó el secretario de Deportes de Santa Cruz.

El Gobierno provincial continúa consolidando su agenda de desarrollo y apoyo al deporte como un eje fundamental de sus políticas públicas. En este marco, el gobernador Claudio Vidal anunció la entrega de césped sintético al Club Independiente de Río Gallegos. Al respecto de secretario de Estado de Deportes y Recreación, Gabriel Murüa, resaltó que dicho anuncio forma parte de una planificación estratégica que busca dotar de infraestructura de calidad a los clubes o a las instituciones deportivas de la provincia.

“Es un compromiso que tiene el Gobernador Claudio Vidal con distintos clubes. La idea es llegar a 12 canchas en distintos puntos de la provincia. Hasta el momento ya son 5 las canchas que se entregaron en distintas localidades”, explicó.

Por otra parte, el funcionario recordó que la capital provincial ya cuenta con dos proyectos de gran envergadura bajo la actual administración: la cancha de la Liga de los Barrios —cuya Comisión Directiva y su presidente, Martín Cortés, gestionaron el equipamiento en Buenos Aires de forma articulada con la provincia— y, ahora, el Club Independiente.

En cuanto al Club Independiente, el funcionario precisó que es una institución marcada por promesas de años de la política. En ese sentido el gobernador Vidal se comprometió a cumplir el sueño de eta institución y de todos los clubes por parte del gobierno de Santa Cruz.

Articulación y territorio: El programa EduActiva

En paralelo a las obras de infraestructura, Murua remarcó que la articulación entre ministerios consolida la presencia del Estado en las escuelas y entidades sociales. Actualmente, las actividades se concentran en las instalaciones del Club Boxing de Río Gallegos, donde se despliega activamente el programa EduActiva, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Provincial de Educación.

“Agradecemos al Club Boxing donde estamos desarrollando el programa EduActiva. Esta semana trabajamos con salas de 3, 4 y 5 años junto a todo el equipo de la Secretaría de Deportes”, manifestó el funcionario.

Además, Murúa destacó el carácter federal y la inclusión de la propuesta: “Es una actividad que se replica en toda la provincia; se está realizando en distintas localidades como Caleta Olivia, 28 de Noviembre y Puerto San Julián. Buscamos llegar a cada localidad por pedido del Gobernador, vinculando la actividad física con la educación formal. La semana anterior se realizó con colegios secundarios y la entrante será con los primarios”.

Competencia regional y proyección internacional para Santa Cruz

En el plano competitivo, la Provincia participa en los Juegos EPADE, con una delegación de 171 deportistas santacruceños compitiendo simultáneamente en Neuquén (Handball