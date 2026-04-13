“MT Espacio” celebró su primer aniversario con una noche de danza y crecimiento colectivo

El espacio de danza urbana MT Espacio celebró su primer aniversario con un emotivo encuentro que reunió a todas sus categorías en una noche cargada de energía, compañerismo y pasión por el baile.



El proyecto, encabezado por el profesor Maxi Tinqui, inició sus clases el 6 de abril de 2025 y, a un año de aquel comienzo, logró consolidarse como un punto de encuentro para jóvenes y adultos que comparten el interés por el reggaeton y la danza urbana.



La celebración tuvo lugar el pasado viernes, donde alumnos y alumnas disfrutaron de una velada especial que incluyó hamburguesas, pizzas, una cuidada ambientación y el tradicional corte de torta. Sin embargo, el eje principal del encuentro fue la posibilidad de compartir y fortalecer vínculos entre quienes forman parte del espacio.



Uno de los momentos más significativos fue la participación conjunta de las cuatro categorías, que por primera vez coincidieron en una misma actividad, generando un ambiente de integración y pertenencia.



En este contexto, el profesor destacó una particularidad del festejo: la ausencia de un brindis tradicional. “Nuestro brindis fue bailando, porque es lo que nos representa como espacio de reggaeton, donde la energía y el disfrute son fundamentales”, expresó Maxi Tinqui.



Asimismo, se valoró el acompañamiento de las familias y el compromiso de cada integrante, tanto de quienes están desde los inicios como de aquellos que se sumaron durante este 2026.



De cara al futuro, MT Espacio continuará trabajando en nuevas coreografías y proyectos, con el objetivo de seguir creciendo, fortaleciendo el trabajo en equipo y consolidando su presencia dentro de la escena local.