Más de 400 docentes y auxiliares ya iniciaron el proceso para acceder a viviendas en Río Gallegos

El Gobierno Provincial, a través de una articulación estratégica completó tres exitosas jornadas de entrega de formularios en Río Gallegos. Ante la alta demanda, confirmaron la extensión del plazo de inscripción por una semana más.

El ejecutivo provincial continúa impulsando sus políticas públicas de acceso a la vivienda y arraigo en todo el territorio de Santa Cruz. En un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y el Consejo Provincial de Educación, se llevó adelante una masiva convocatoria en la ciudad de Río Gallegos para la inscripción de viviendas.

Durante los primeros tres días de atención presencial, la respuesta de la comunidad colmó las expectativas institucionales, registrándose un total de 420 formularios entregados de manera directa a los agentes del sector educativo, garantizando transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso a soluciones habitacionales.

Requisitos fundamentales y conformación del grupo familiar

El gerente de Hábitat, Pablo Cruz, detalló los alcances de esta propuesta de trabajo articulado y puntualizó los criterios normativos que rigen el otorgamiento de las planillas de inscripción. En ese sentido, explicó que el primer filtro administrativo contempla una residencia mínima de cinco años de residencia efectiva en la provincia, sumado a la conformación de un núcleo familiar propiamente dicho.

“Venimos trabajando en estos tres días junto con el Consejo de Educación en una jornada de inscripción el plan de 120 viviendas de las cuales 40 están destinadas al sector docente. Las mismas ya se están realizando y se prevé que la obra finalice el año que viene. La verdad que es un proceso muy importante y es importante destacar los requisitos, que son dos: en primer lugar, cinco años de residencia es lo que se pide para otorgar la planilla, y en segundo lugar, conformar el grupo familiar”, precisó el funcionario.

Asimismo, destacó que el IDUV ejecuta planes habitacionales resolver el déficit de viviendas de Santa Cruz. “Un grupo familiar puede estar compuesto por una pareja casada o bien una persona sola con hijos. Básicamente son las dos típicas formas de grupo familiar, porque el IDUV básicamente otorga viviendas para familias; está pensado así desde la Ley de Creación del Instituto”, remarcó Cruz, enfatizando la misión de inclusión y contención social que posee el organismo en la órbita del desarrollo humano.

Documentación complementaria y prórroga del cronograma de inscripción

Una vez otorgado el formulario base, los postulantes deben cumplimentar una serie de requisitos documentales rigurosos para la conformación definitiva de la carpeta técnica y legal. Entre la documentación obligatoria solicitada se encuentra el certificado de antecedentes penales, informe de deudas en el registro de deudores alimentarios, fotocopias de DNI y la certificación oficial de no poseer propiedades inmuebles registradas en otras provincias de la República Argentina.

Ante el marcado interés y la masiva afluencia de los trabajadores del sector, las autoridades de la cartera de vivienda y de la cartera educativa resolvieron brindar mayor flexibilidad horaria y administrativa mediante una prórroga en los plazos estipulados originalmente.

“El día lunes se entregaron 130 formularios, el martes 160, y hoy miércoles los chicos me comentaron que cerramos con un promedio de 120 o 130 más. La verdad que son más de 400 formularios entregados en estos tres días y, debido a esto, esperamos poder seguir para darle respuestas a toda la comunidad docente y no docente. El proceso se va a extender al menos una semanita más para la gente del Consejo de Educación”, confirmó Cruz.

Articulación y transparencia: la obligatoriedad de la actualización anual

Para finalizar, desde la Gerencia de Hábitat se hizo especial hincapié en la responsabilidad ciudadana de mantener los datos actualizados de forma periódica, una medida fundamental para asegurar la transparencia del padrón de adjudicatarios y la correcta asignación de los recursos del Estado.

“El trámite es importante que las personas se acerquen una vez al año a ratificar su demanda habitacional. Y esto también es importante: tener actualizada la carpeta todos los años. Porque a partir de la actualización de la carpeta es donde nosotros decimos: bueno, esta persona sigue en carrera para tener una vivienda. Como Instituto necesitamos saber si la persona, capaz, en unos años se fue a vivir a otro lado, o si ya consiguió casa por un Procrear o por algún otro crédito hipotecario. Entonces necesitamos saber que las personas siguen ratificando su demanda habitacional”, concluyó el funcionario.

Los interesados que deban presentar la documentación requerida o realizar la correspondiente actualización anual de datos deberán dirigirse formalmente a las oficinas de la Gerencia de Hábitat, ubicadas en la intersección de las calles Belgrano y Vilcapugio en la capital provincial de Río Gallegos.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Santa Cruz ratifica su compromiso irrestricto con la modernización y la ejecución de políticas públicas habitacionales transparentes. A través de la inversión en infraestructura y la articulación permanente con las instituciones educativas, la gestión provincial consolida un modelo de gestión que prioriza el bienestar de los trabajadores y el crecimiento ordenado y sostenible de nuestras comunidades.