Marcelo Quintana vigencia, historia y podio en los 100 kilómetros de Caleta Olivia.

El histórico piloto caletense Marcelo “El Gallego” Quintana volvió a demostrar toda su vigencia en el automovilismo regional, subiéndose nuevamente al podio tanto en la categoría Fuerza Limitada Regional como en Hot Rod, durante el fin de semana de los 100 kilómetros en Caleta Olivia.

En diálogo con Fierros en Línea, por los micrófonos de En Línea, Quintana repasó parte de su extensa trayectoria dentro del deporte motor y contó que compite desde el año 1989, construyendo una carrera marcada por grandes resultados y una enorme pasión por el automovilismo. Recordó además que corrió prácticamente en casi todas las categorías del automovilismo regional y que logró consagrarse campeón en varias oportunidades, dejando una huella importante dentro de la historia deportiva de la ciudad.

Además, recordó una histórica definición de campeonato que marcó a toda Caleta Olivia y que todavía permanece en la memoria de muchos fanáticos. Durante la entrevista, un seguidor se comunicó en vivo y compartió una fotografía histórica, imagen que quedó publicada en el portal del programa.

Quintana también habló sobre su preparación física y su amor por el deporte, destacando que sigue entrenándose con la misma dedicación de siempre, demostrando que continúa siendo un verdadero deportista nato.

A su vez, dejó un mensaje para las nuevas generaciones de pilotos, destacando la importancia de seguir trabajando y manteniendo vivo el automovilismo regional. Remarcó que los jóvenes son el futuro de este deporte y que deben aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo dentro de las pistas.

Si bien reconoció que hoy se encuentra lejos de regresar a competir de manera regular en un campeonato completo, dejó abierta la posibilidad de seguir participando en carreras especiales como piloto invitado. Y este fin de semana volvió a dejar en claro que su talento y experiencia siguen intactos, siendo uno de los grandes protagonistas de la fecha.