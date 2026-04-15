Los “Soñadores Caletenses” llenaron de música y tradición “La Peña de Frecuencia”

En la noche del lunes, el programa “La Peña de Frecuencia”, que se emite a través de Centralizate por Frecuencia Patagonia 99.3, vivió una jornada especial con la visita del grupo folklórico y de chamamé Los Soñadores Caletenses, quienes aportaron todo su talento en una velada cargada de identidad cultural.



En esta oportunidad, quienes estuvieron presentes en el estudio fueron Anto y Bruno, integrantes del grupo, quienes representaron a la formación compartiendo su música y vivencias con los oyentes.

Durante su paso por los micrófonos, brindaron interpretaciones en vivo que recorrieron distintos ritmos tradicionales, generando un clima cálido y festivo tanto en el aire como en el estudio.



La música se combinó con charlas distendidas, anécdotas y reflexiones sobre el recorrido del grupo dentro de la escena local, destacando el crecimiento que han tenido y el acompañamiento del público en cada presentación. Además, pusieron en valor la importancia de seguir difundiendo el folklore y el chamamé, manteniendo vivas las raíces culturales.



El espacio conducido por Maxi Tinqui y Marcelo Villagrán, con la musicalización de Facu Dj, continúa consolidándose como un punto de encuentro para artistas de la región, brindando visibilidad y acompañamiento a quienes trabajan por la cultura popular. En este sentido, la presencia de Los Soñadores Caletenses reafirma el compromiso del programa con el talento local.



De esta manera, La Peña de Frecuencia sigue fortaleciendo su propuesta, ofreciendo cada lunes un espacio donde la música, la tradición y el encuentro con los artistas se convierten en protagonistas.