La Subsecretaría de Transporte de Santa Cruz aclaró que no es oficial el cierre del aeropuerto de Río Gallegos

El subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado, afirmó este miércoles que el aeropuerto de Río Gallegos continuará operativo y desmintió las versiones que circularon sobre un posible cierre en los próximos meses.

Afirmó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no ha emitido ninguna notificación oficial y que las obras de reparación en la pista están previstas, aunque resta conocer la fecha precisa. “Específicamente sobre el aeropuerto de Río Gallegos, por el momento no hay comunicación oficial de que se vaya a cerrar. El aeropuerto se va a cerrar en unos meses más, por una reparación en la pista, pero las únicas personas que pueden autorizar eso es ANAC, y hasta ahora no lo ha comunicado oficialmente”, explicó Maldonado en diálogo con la subsecretaría de Producción y Contenidos.

El funcionario detalló que las tareas de refacción están planificadas para fines de septiembre o comienzos de octubre, debido a las condiciones climáticas que requiere este tipo de obra. “Tiene que ser climáticamente acorde. No vamos a ponernos a construir ahora, en pleno invierno. Es una pista que se trabaja con cemento, hormigón, asfalto”, indicó el funcionario y aclaró se estima que podría ser cuando finalice el invierno, las obras están previstas pero no la fecha exacta incluso podría ser durante el 2026.

Consultado sobre el origen de los rumores, Maldonado remarcó que desde la Subsecretaría de Transporte no se emitió ningún tipo de comunicado, ya que la autoridad competente no lo ha hecho. “Nosotros no hemos salido a comunicar nada y no lo vamos a hacer mientras ANAC no lo haga oficialmente. Recién cuando ANAC lo comunique, nosotros lo vamos a informar a la prensa”, sostuvo.

Además, pidió responsabilidad a la hora de informar: “La información que se dio no estaba verificada. A primera hora, cuando me llamaron, no teníamos idea como Subsecretaría de que se iba a cerrar el aeropuerto en septiembre. Oficialmente me comunicaron nuevamente que no hay fecha”.

Maldonado también aseguró que, cuando se definan los trabajos, se informará con anticipación: “Es obvio que las reparaciones se van a hacer, pero oficialmente se va a comunicar unos 15 días antes de que comiencen las obras”.

Por último, llevó tranquilidad a la comunidad: “La población puede quedarse totalmente tranquila. Hoy el aeropuerto sigue operativo y no hay fecha de cierre establecida”.