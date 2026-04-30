La Senadora Natalia Gadano impulsa una histórica donación sanitaria para el norte santacruceño

La iniciativa representa una de las gestiones sanitarias más importantes para la zona norte provincial y consolida el trabajo de Natalia Gadano en la búsqueda de soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de los santacruceños.

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano y la Embajada de Japón impulsaron una gestión conjunta que permitirá incorporar equipamiento odontológico de alta complejidad para la provincia, beneficiando de manera directa a más de 75 mil vecinos de la zona norte santacruceña.

Se trata de la donación de un equipo ortopantomógrafo panorámico para radiografías odontológicas y un sillón odontológico que serán inaugurados en los próximos días en el Centro Integrador Comunitario 17 de Octubre.

El proyecto fue canalizado a través del Club de Leones de Caleta Olivia, con acompañamiento del municipio local. En ese marco, en el pasado mes de diciembre se firmó el convenio correspondiente que permitió avanzar formalmente con esta histórica donación que alcanzará a vecinos de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Cañadón Seco, Fitz Roy, Jaramillo y Lago Posadas.

“Este equipamiento representa una solución concreta para muchísimas familias. Cuando acercamos salud, mejoramos la calidad de vida de todos los vecinos”, expresó la senadora Natalia Gadano, y agregó: “En un contexto donde muchas demandas históricas de la provincia aún esperan respuestas, es importante escuchar las necesidades y transformarlas en hechos concretos y beneficios reales para la comunidad”.

Actualmente, en la zona norte de Santa Cruz, no existe dentro del sistema público un equipo de radiografía panorámica odontológica, lo que obliga a muchos pacientes a trasladarse a Río Gallegos, Chubut o incluso Buenos Aires para acceder a estudios de esta complejidad. Con esta incorporación, miles de santacruceños podrán realizar diagnósticos en su región, evitando viajes costosos, demoras y derivaciones innecesarias.