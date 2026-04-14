La Orquesta Juvenil de Tango celebró sus dos años con un festejo en el Ce.M.E.P.A.

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud acompañó el festejo por el segundo aniversario de la Escuela Municipal “Agrupaciones y Orquestas de Tango Juvenil”, que funciona en el Ce.M.E.P.A. (Centro Municipal de Educación por el Arte), consolidándose como un espacio de formación artística para niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

Si bien el aniversario se cumplió el pasado 4 de abril, la celebración se llevó adelante en la jornada de este lunes 13 de abril, compartiendo un encuentro especial entre alumnos, docentes, familias y autoridades municipales.

En la oportunidad, la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, destacó la importancia de este espacio y anunció el inicio de una nueva etapa institucional para la orquesta. “Hoy estamos en el Ce.M.E.P.A. abrigando un nuevo hogar para la Orquesta Juvenil de Tango, a cargo de María Gracia. Desde la Secretaría acompañamos estos dos años de vida de este proyecto que convoca a muchos alumnos que eligen desarrollarse en el tango”, expresó.

Asimismo, Moreno remarcó que durante este año se concretó el traspaso de la orquesta a la Escuela Municipal de Música, lo que fortalece su crecimiento y organización. “Estamos iniciando una nueva etapa. Tanto los docentes como los alumnos están muy contentos de ser parte de este gran semillero artístico que es el Ce.M.E.P.A.”, agregó.

En cuanto al desarrollo de las actividades, indicó que el ciclo comenzó con una importante inscripción de estudiantes, lo que refleja el interés de la comunidad por la formación musical. Además, recordó que las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen sumarse, incluso sin conocimientos previos, pudiendo elegir el instrumento musical de su preferencia.

Desde el municipio se invita a los vecinos y vecinas a acercarse al Ce.M.E.P.A. para conocer la propuesta y formar parte de este espacio que promueve la cultura, la música y la identidad tanguera en la ciudad.