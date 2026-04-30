“La oportunidad de dialogar siempre es enriquecedora”, destacó Gardonio tras reunión con el Gobierno provincial

El intendente de Puerto San Julián valoró el encuentro encabezado por el Gobierno de Claudio Vidal para analizar el desarrollo productivo y la situación económica. También planteó la necesidad de energía para potenciar el crecimiento local.

En el marco de la reunión de trabajo impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, destacó la importancia del diálogo entre municipios, gabinete provincial y legisladores para proyectar el crecimiento productivo.

“La oportunidad de dialogar, compartir y conocer nuevos temas siempre es muy importante y enriquecedora”, expresó el jefe comunal.

El encuentro, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, tuvo como eje el fortalecimiento de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU y su rol estratégico en el desarrollo económico de la provincia.

Articulación con el Gobierno y mirada sobre la realidad económica

Durante la jornada, Gardonio señaló que uno de los puntos centrales fue el análisis de la situación financiera de Santa Cruz, un contexto que también impacta en los municipios.

“San Julián no está ajena a la realidad de la provincia. Es un momento complejo donde hay que cuidar los recursos y avanzar sin generar endeudamiento”, sostuvo.

En ese sentido, valoró el acceso a información detallada para comprender el escenario económico y tomar decisiones a futuro en conjunto con el Ejecutivo provincial.

SAU y producción: el vínculo con la actividad pesquera

El intendente también hizo referencia al vínculo entre Puerto San Julián y la empresa estatal, destacando el trabajo en la planta pesquera local, el funcionamiento estable, y la actividad sostenida desde hace más de un año con Santa Cruz Puede SAU.

“Siempre aspiramos a crecer, y la actividad portuaria es lo que nos está faltando para potenciar el desarrollo”, explicó.

Energía, la clave para cambiar la matriz productiva

Uno de los principales temas planteados por Gardonio fue la necesidad de infraestructura energética, considerada esencial para el desarrollo de la localidad. En cuanto a la matriz productiva, el intendente destacó el cambio estructural que atravesó la localidad en los últimos años. Paso de una economía ganadera a una economía minera, con más de 2.400 personas vinculadas directa o indirectamente al sector.

“Hoy la minería es nuestra actividad más importante y principal fuente de ingresos”, aseguró Gardonio.

En esa línea, la participación de intendentes como Daniel Gardonio refleja el compromiso de avanzar en una agenda común que permita potenciar los recursos y atender las necesidades de cada localidad.

La reunión dejó en claro la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios para afrontar los desafíos actuales.