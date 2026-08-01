La Municipalidad reprogramó la inauguración de la calle Juana Terraz por las condiciones climáticas

La Municipalidad de Caleta Olivia informa a la comunidad que, debido a las condiciones climáticas y a la continuidad del Plan de Contingencia que se encuentra vigente en la ciudad, quedó suspendida la inauguración de la obra de pavimentación de la calle Juana Terraz, prevista para este sábado 1 de agosto.

La decisión fue adoptada con el objetivo de priorizar el despliegue de recursos humanos, maquinaria y equipos municipales en las tareas de asistencia, prevención y recuperación que se desarrollan en distintos barrios afectados por las recientes precipitaciones y ante el pronóstico de nuevas inclemencias climáticas.

Desde el Municipio se continúa trabajando intensamente en la limpieza de desagües pluviales, el desagote de sectores anegados, el repaso y enripiado de calles, el relleno y la recuperación de la transitabilidad, además de otras acciones preventivas que forman parte del Plan de Contingencia.

En este contexto, la apertura oficial de la obra de la calle Juana Terraz será reprogramada y anunciada oportunamente cuando las condiciones climáticas permitan realizar el acto con normalidad.

La Municipalidad agradece la comprensión de los vecinos y reafirma su compromiso de seguir destinando todos los esfuerzos necesarios para brindar respuestas a la comunidad y garantizar la seguridad de las familias caletenses.