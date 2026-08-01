Vidal anunció la creación de un “Estímulo por Nuestra Educación” para reconocer a docentes que garantizaron la continuidad pedagógica

En un acto que se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno presidido por el Gobernador Claudio Vidal se anunció el Decreto del suplemento “Estímulo por Nuestra Educación” destinado a los docentes que registren cumplimiento efectivo frente a los alumnos

En una ceremonia presidida por el Gobernador, Claudio Vidal, y que se desarrolló hoy en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, se anunció el Decreto N° 673 a través del cual se crea un suplemento denominado “Estímulo por Nuestra Educación” para aquellos docentes que registren cumplimiento efectivo frente a alumnos durante la totalidad de los días hábiles del periodo comprendido entre el mes de febrero 2026 hasta el 30 de junio del corriente año.

Acompañaron al mandatario en el acto los ministros de Gobierno, Belén Elmiger; de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; de Desarrollo, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; de Salud, María Elena Ross y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido.

También la ceremonia contó con la presencia de los presidentes de los Entes Provinciales, Distrigas S.A. Juan Carlos Berasaluce; de SPSE, Matías Cortijo; del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez; de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer y de FOMICRUZ, Fernando Baños.

Un reconocimiento al compromiso docente

La iniciativa, creada mediante el Decreto Provincial N.º 0673/26, establece un reconocimiento para el personal docente que haya cumplido efectivamente sus funciones frente a alumnos durante la totalidad de los días hábiles del primer tramo del ciclo lectivo.

El beneficio también alcanza a supervisores, equipos directivos y demás personal docente que desempeña funciones específicas de apoyo o asistencia a la escolaridad y que haya concurrido regularmente a los establecimientos educativos durante el mismo período.

En los fundamentos del decreto se destaca que la educación constituye una política de Estado y que garantizar la continuidad de las clases resulta indispensable para fortalecer las trayectorias educativas y asegurar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes

Una asignación especial de $500.000

El decreto establece que el estímulo consistirá en una asignación especial fija de 500.000 pesos, de carácter no remunerativo y no bonificable, que será abonada una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento.

Además, el decreto pone de relieve que la continuidad pedagógica resulta un factor determinante para garantizar el derecho a la educación, especialmente en los sectores más vulnerables, y sostiene que el reconocimiento al desempeño docente forma parte de una política orientada a mejorar la calidad educativa y consolidar una educación pública con mayor previsibilidad y continuidad.

“Un gesto para premiar a los que cumplen”

El gobernador Claudio Vidal expresó que “este Gobierno toma la decisión de tener un gesto, de reconocer, de crear un incentivo, como lo quieran llamar, para premiar a los que sí cumplen con el trabajo día a día. Es por eso que estamos anunciando un reconocimiento de 500 mil pesos para esos docentes.”

También señaló que “lo valioso de todo esto es esa caricia para los que realmente tienen vocación de servicio y apuestan a dejar el pasado atrás, a mejorar el presente para tener un futuro mucho más digno que, de seguro, nos merecemos todos en esta provincia.”

“La educación es el motor de desarrollo de nuestra provincia”

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, sostuvo que “la educación es el motor del desarrollo de nuestra Provincia. La educación determina, en todos los sentidos, el presente y el futuro de nuestro pueblo”.

En este sentido, la titular de la cartera educativa focalizó su reconocimiento en los “actores” fundamentales del sistema educativo que además de los estudiantes son los “docentes”.