La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante con gran éxito nueva edición de la “Expo Bienestar & Beauty”

El evento se llevó a cabo en el Club Boca Río Gallegos, con la participación de más de 60 emprendimientos y una amplia agenda de disertaciones. Emprendedores destacaron la organización, la convocatoria y la oportunidad de visibilizar sus propuestas, en un evento que contó además con el acompañamiento de la diputada nacional Moira Lanesan.

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, llevó adelante este fin de semana una nueva edición de la Expo Bienestar & Beauty, consolidando una vez más este espacio como un punto de encuentro clave para el desarrollo del sector emprendedor local.



La propuesta reunió a más de 60 emprendimientos y comercios vinculados a la estética, la salud y el bienestar, ofreciendo además un cronograma de actividades abiertas a la comunidad que incluyó charlas, demostraciones y disertaciones a cargo de profesionales y referentes.



Durante la jornada de cierre, realizada el domingo, acompañó la diputada nacional Moira Lanesan, quien hasta el año pasado se desempeñó como secretaria de Producción, Comercio e Industria y continúa respaldando este tipo de iniciativas impulsadas por el Municipio. En ese marco, la legisladora encabezó al entrega de certificados y reconocimientos a cada uno de los disertantes que formaron parte de la Expo.



Asimismo, durante este domingo se desarrolló una nutrida agenda de actividades pensadas para todo público, que incluyó charlas y demostraciones de drenaje linfático, masaje deportivo, yoga y meditación, además de disertaciones vinculadas a nutrición, medicina estética, envejecimiento saludable, podología, diabetes y bienestar integral, generando un espacio de aprendizaje, intercambio y promoción del cuidado de la salud.



El evento dejó un balance altamente positivo, especialmente entre los emprendedores participantes, quienes destacaron la organización, la convocatoria y la posibilidad de visibilizar sus propuestas.



Verónica Villarroel, emprendedora de Puerto San Julián, participó con una propuesta que combina la venta de accesorios de protección —como piedras y elementos energéticos— con terapias alternativas como Reiki y reflexología. “Estoy muy feliz de poder traer también esta nueva faceta de mi trabajo. Siempre participo con accesorios, pero esta vez me animé a sumar lo energético”, explicó. En relación a la Expo, destacó que “es un espacio que brinda alternativas distintas para el bienestar de las personas, no solo desde lo físico sino también desde lo espiritual”. Además, remarcó la buena recepción del público: “La gente se anima a probar cosas nuevas, consulta y se interesa, y eso es muy lindo”. También valoró la oportunidad de participar siendo del interior: “Para quienes venimos de otras localidades, estos espacios son muy importantes”.



Por su parte, desde El Calafate, Flor Viernes, integrante de la Asociación Argentina de Masajistas, formó parte del evento con un stand informativo y una disertación sobre masaje deportivo. Allí presentó técnicas, maniobras y los beneficios de esta práctica, además de difundir las capacitaciones que brinda la asociación. “Estamos encantados con la invitación, no solo por poder mostrar lo que hacemos, sino también por el contacto con la gente y con colegas que trabajan de manera excelente”, expresó. Asimismo, destacó el nivel organizativo: “Fueron jornadas espectaculares, muy bien pensadas y con gran participación”.



Desde Punta Arenas, Betty Saldivia llegó con su emprendimiento de masajes, esencias naturales y jabones artesanales elaborados con ingredientes 100% naturales como café, eucalipto y aceites esenciales de alta pureza. “Es la primera vez que participamos en un evento de este tipo y la experiencia fue muy buena”, comentó. También explicó que sus productos se diferencian por su calidad y por el uso de esencias que incluso pueden utilizarse de manera interna. “La gente se interesó mucho porque es algo distinto, y eso nos motiva a volver con más propuestas”, señaló, agradeciendo especialmente la invitación.

En la misma línea, María Belén Becerra, dedicada a la sanación pránica y organizadora de cursos en la ciudad, participó brindando sesiones gratuitas para que el público pudiera experimentar esta terapia energética. “La idea es acercar a la comunidad herramientas que ayuden a su bienestar desde lo energético”, explicó. Sobre la Expo, afirmó: “Es un evento precioso, siempre nos gusta participar porque hay mucho interés de la gente, que se acerca, pregunta y prueba”. Además, destacó la circulación constante de visitantes durante ambas jornadas.



Finalmente, Natalia Ibáñez y Cintia participaron por primera vez con su emprendimiento vinculado a la estética, ofreciendo servicios de peluquería, maquillaje social y para eventos, y depilación tradicional tanto femenina como masculina. “Nos animamos a venir para mostrarnos y que la gente conozca nuestro trabajo”, señalaron. Ambas coincidieron en que la experiencia fue positiva: “Tuvimos consultas, entregamos contactos y pudimos interactuar con muchas personas”.

También subrayaron la importancia de estos espacios: “Es una gran oportunidad para quienes emprendemos, porque no en todos lados se generan estos lugares para crecer y tener visibilidad”.



La Expo Bienestar & Beauty volvió a posicionarse como una propuesta integral que combina formación, promoción y comercialización, fortaleciendo el entramado emprendedor y acercando a la comunidad múltiples opciones vinculadas al cuidado de la salud y el bienestar, con una participación activa tanto de expositores como del público que acompañó durante todo el fin de semana.