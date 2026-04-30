La cultura llega a los barrios con la peña folclórica “Día del Trabajador”

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud tendrá lugar este viernes 1 de mayo en la sede vecinal del barrio Rotary 23.

El evento, con entrada libre y gratuita, se extenderá de 16:00 a 23:30 horas como un espacio de encuentro para homenajear a los trabajadores, con una jornada que combinará música, gastronomía y sorteos para toda la familia.

En este marco, Edith Arias, responsable del anexo cultural del barrio Rotary 23 que funciona en el gimnasio municipal “Pancho Cerda”, sostuvo que se trata de una jornada especial que busca reconocer la labor de los trabajadores, especialmente aquellos del barrio que ya no deberán trasladarse hasta puntos céntricos para participar de este tipo de iniciativas.

La peña contará con la presentación de artistas locales como Hugo Mayorga, Daniel Cuello y Daniela Vallejos, además de la participación de los grupos Soñadores Caletenses, EDHUCAR, Comercialeros, La Banda de Charly y Suena de Diez, quienes ofrecerán un variado repertorio folclórico.

Arias remarcó que el objetivo es que sea el primero de varios eventos culturales en el sector, impulsados de forma articulada con la Subsecretaría de Cultura. “Estamos trabajando para llegar a los barrios, a la gente que no podían llegar al radio céntrico por distintas razones. Vinimos a esta zona, para que los vecinos nos enseñen lo que es su patrimonio, su historia y nosotros podamos transmitirla a la comunidad de diferentes maneras”, expresó.

Finalmente, agradeció la colaboración de María Vidal, responsable de la unión vecinal, y convocó a los vecinos a sumarse a la propuesta, resaltando que este tipo de actividades fortalece la identidad barrial y promueve el sentido de pertenencia hacia los espacios comunitarios.