La comunidad riojana celebrará su historia y cultura con una semana de actividades en Caleta Olivia

El Centro de Residentes Riojanos “Facundo Quiroga” organizará tres jornadas dedicadas a la cultura, el turismo y las tradiciones de La Rioja, en el marco del 435° aniversario de la provincia. Habrá exposiciones, comidas típicas, productos regionales y degustación de vinos.

El presidente del Centro de Residentes Riojanos “Facundo Quiroga”, Carlos Carpio, anunció una serie de actividades culturales para conmemorar un nuevo aniversario de la provincia de La Rioja.

“Estamos de fiesta, estamos de cumpleaños, estamos de aniversario”, expresó Carpio durante una entrevista con Voces y Apuntes, al presentar la denominada “Semana de La Rioja”, una propuesta que se desarrollará durante tres jornadas de la próxima semana.

Las actividades comenzarán el domingo 17 de mayo desde las 14 horas y continuarán el lunes y martes, en el horario de 14 a 21. Según detalló el referente de la institución, los visitantes podrán recorrer exposiciones de artesanías, productos regionales y muestras vinculadas a la identidad cultural riojana.

“La gente va a poder venir a visitarnos, ver nuestras artesanías y todos los productos regionales. Va a haber una degustación de vinos”, indicó.

Además, explicó que el encuentro también tendrá un espacio destinado a difundir aspectos históricos y turísticos de la provincia. En ese sentido, adelantó que se brindará información sobre el tradicional Tinkunaco y se exhibirán contenidos relacionados con los 18 departamentos riojanos y sus principales atractivos.

“La Rioja cumple 435 años de historia y ahí nace el Tinkunaco que vamos a explicar lo que es y vamos a mostrar un poco de los 18 departamentos que tiene la provincia con muchos atractivos turísticos”, sostuvo.

Finalmente, Carpio definió a La Rioja como “una provincia muy luchadora, de mucha fe”.