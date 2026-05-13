La Caja de Servicios Sociales simplifica el acceso a las prestaciones, ahora también, sólo presentando el DNI

En el marco de las políticas de modernización impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal, la Caja de Servicios Sociales dio a conocer una nueva herramienta para sus afiliados.

El ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Caja de Servicios Sociales continúa avanzando en el fortalecimiento y modernización de los servicios destinados a las personas afiliadas, incorporando herramientas que permiten agilizar la atención, ordenar los procesos administrativos y mejorar la calidad de las prestaciones en toda la provincia.

La obra social provincial informó que las personas afiliadas ya pueden recibir atención presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) ante los prestadores habilitados.

Objetivo

Esta modalidad busca simplificar el acceso a las prestaciones médicas y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo diario de los prestadores, optimizando los tiempos de atención y mejorando la experiencia de quienes utilizan los servicios de la obra social.

Asimismo, la CSS implementó un nuevo sistema de validación de prestaciones, una herramienta orientada a ordenar los procesos de atención y fortalecer el registro de información, contribuyendo a una administración más eficiente y transparente.

Prestadores

Desde la obra social señalaron que los prestadores ya fueron informados sobre esta nueva modalidad y remarcaron que, durante el proceso de implementación, podrían registrarse demoras puntuales en algunos lugares de atención.

Dudas

Ante cualquier dificultad o consulta, las personas afiliadas podrán comunicarse a través de los canales oficiales de la institución.

Sistema de respuesta rápida: https://sigede.css.gov.ar/rca/

Medios de contacto: https://css.gov.ar/medios-de-contacto/