Grasso recorrió los avances del estadio de Ferrocarril YCF y adelantó que comenzará la colocación del césped sintético en los próximos días

El intendente visitó la obra en el estadio Aníbal Rey Méndez, donde en los próximos días comenzará la colocación de césped sintético, en el marco de un proyecto integral de mejora del predio.

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por la Secretaria de deportes, Silvina Juárez; la diputada provincial Agustina Mora, integrante de la comisión del club; la referente del fútbol barrial Delfina Oyarzo, además de jugadores y vecinos del sector. En ese contexto, Grasso dialogó con los presentes y brindó detalles sobre el estado de los trabajos. Destacó que, si las condiciones climáticas lo permiten, en los próximos días se iniciará la instalación del césped sintético en este espacio deportivo histórico de la ciudad.

Asimismo, señaló que el objetivo es inaugurar el predio con la presencia de una selección nacional -ya sea en Sub-17 u otra categoría- y remarcó que el estadio contará con las condiciones necesarias para albergar encuentros de nivel nacional. En esa línea, subrayó la importancia de que Río Gallegos disponga de un espacio homologado de estas características.

En paralelo, se ejecutan obras complementarias junto a la institución, entre ellas mejoras en el predio. Además, el Municipio lleva adelante una intervención pluvial sobre la calle Teniente de Castillo, destinada a prevenir anegamientos en la zona y optimizar el drenaje del campo de juego.