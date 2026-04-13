Gran convocatoria en una nueva edición del Kogarashi Fest en el gimnasio Enrique Mosconi

Este fin de semana se llevó adelante una nueva edición del Kogarashi Fest en las instalaciones del gimnasio municipal Enrique Mosconi, con una destacada participación de la comunidad y una amplia propuesta vinculada a la cultura pop, el cosplay y el entretenimiento.

La organizadora del evento, Antonela Cañulaf, expresó su satisfacción por la respuesta del público en esta primera edición del año. “La gente está respondiendo muy bien. Estamos felices de poder traer una gran variedad de stands, puestos de reventa y artistas nacionales de primer nivel”, señaló.

En este sentido, destacó la presencia de reconocidos cosplayers y actores de doblaje, quienes forman parte de la propuesta principal del evento.

La jornada contó con la participación de aproximadamente 500 personas, cifra que continuaba en aumento durante el desarrollo del evento, el cual se extendió hasta las 21 horas. Asimismo, los artistas invitados manifestaron su entusiasmo por el recibimiento del público local.

Por otra parte, Cañulaf valoró el acompañamiento del municipio, tanto en la disposición del espacio como en el apoyo logístico. Además, adelantó que se encuentran en diálogo para impulsar futuros proyectos de manera conjunta.

El Kogarashi Fest continúa consolidándose como un espacio de encuentro para las juventudes y amantes de la cultura pop, fortaleciendo la agenda cultural de la ciudad y promoviendo propuestas recreativas para toda la comunidad.