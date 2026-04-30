Georgion: “Se terminó la concepción de la cooperativa como un paso previo al ingreso a la administración pública”

Así lo afirmó el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, quien junto al subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Molina, encabezaron este jueves, en Sala de Situación de la Cartera Social, la entrega de cuatro nuevas matrículas a entidades asociativas santacruceñas, para fomentar el trabajo independiente y la formación técnica.

Este acto representa un avance estratégico en la normalización de las organizaciones sociales, garantizando que cada nueva unidad productiva cuente con el respaldo legal para operar en el mercado actual.

Un nuevo paradigma para el trabajo santacruceño

Durante el encuentro, Georgion subrayó que esta gestión ha logrado transformar la fundamentación del cooperativismo en la provincia. El funcionario explicó que se terminó la concepción de la cooperativa como un paso previo al ingreso a la administración pública, especialmente en un contexto donde el Estado se encuentra sobrepoblado. “Queremos empezar a hacer entender que, el cooperativismo es una herramienta para desarrollar múltiples actividades en la provincia”, afirmó el ministro, destacando la necesidad de planificar la producción local con criterios de sostenibilidad.

El ministro contextualizó que el desafío actual reside en la capacitación, para entender hacia dónde se proyecta la nueva Santa Cruz. En este sentido, la entrega de documentación incluyó a una cooperativa dedicada a la enseñanza de inglés, pensada específicamente para potenciar el sector turístico, y dotar de herramientas a los guías que asisten a visitantes extranjeros. “Empezar a romper con esos moldes, empezar a entender de que cuando hay crisis aparecen las oportunidades, y que el vecino tiene que estar a la altura”, enfatizó Georgion.

Transparencia y eficiencia en la gestión social

La modernización del sector cooperativo también implica una revisión profunda de las entidades existentes y de los mecanismos de asistencia directa. Georgion señaló que el Estado debe acompañar y guiar, pero bajo un control estricto de los recursos públicos. Respecto a la logística en el territorio, especialmente en zonas como Caleta Olivia, el ministro fue determinante sobre la transparencia en las licitaciones, y la entrega de asistencia alimentaria.

“Mi postura fue transparentar el expediente de compra de módulos porque es lo que corresponde y lo que pide el gobernador”, sostuvo el titular de la Cartera Social. Para el funcionario, la gestión debe basarse en indicadores claros y una reseña social precisa para determinar quiénes son los beneficiarios reales. “No puede ser descontrolado; hay que ser criteriosos, nosotros tenemos que manejar indicadores para saber quiénes reciben el módulo”, concluyó, reafirmando el compromiso de trabajar en conjunto con comedores, merenderos y municipios para optimizar el rol del Estado.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.