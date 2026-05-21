Fabián Leguizamón defendió la reforma judicial y pidió consenso para garantizar financiamiento en Santa Cruz

El vicegobernador celebró la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia. Respaldó el endeudamiento y abogó por los consensos. Respaldó el pedido de investigación por fondos extraordinarios por regalías mal liquidadas.

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, respaldó la nueva conformación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y sostuvo que la provincia atraviesa una etapa clave para fortalecer la institucionalidad y mejorar la calidad del servicio judicial. En declaraciones a LU14 Radio Provincia, también se refirió al debate legislativo por el proyecto de financiamiento impulsado por el Ejecutivo provincial y llamó a construir consensos políticos para garantizar recursos destinados a obras y funcionamiento del Estado.

Reforma del Tribunal Superior de Justicia: “Queremos una Justicia independiente”

Leguizamón celebró la entrada en vigencia de la ley que amplió la cantidad de integrantes del Tribunal Superior de Justicia y destacó que la decisión representa “un paso importante para mejorar la calidad de justicia que tenemos en Santa Cruz”.

La medida, impulsada desde el Poder Legislativo y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el conflicto institucional generado con el órgano judicial provincial, elevó de cuatro a nueve el número de vocales del máximo tribunal santacruceño.

En ese marco, el vicegobernador cuestionó el funcionamiento anterior del TSJ, al señalar que existía una estructura que “impedía controles sobre organismos del Estado” y dificultaba el avance de distintas causas judiciales. Según afirmó, la nueva integración permitirá consolidar un Poder Judicial “más transparente, independiente y accesible para los ciudadanos”.

“Hoy cualquier vecino de Santa Cruz va a tener un lugar donde hacer denuncias y esperar que esas causas avancen”, expresó.

Cambios en el funcionamiento judicial y revisión de causas

Durante la entrevista, Fabián Leguizamón valoró además la rapidez con la que el Tribunal acató el fallo de la Corte Suprema, y consideró que la situación evidenció la “gravedad institucional y constitucional” que atravesaba la provincia.

También destacó el trabajo jurídico realizado en las presentaciones ante el máximo tribunal nacional y aseguró que la nueva conducción judicial ya comenzó a mostrar señales de cambio en aspectos vinculados al manejo de fondos públicos, el sistema de ingresos al Poder Judicial y la agilización de expedientes.

En ese sentido, sostuvo que muchas denuncias anteriores “fueron cajoneadas” y remarcó la importancia de revisar causas que, según indicó, permanecieron paralizadas durante años.

Financiamiento provincial: el Gobierno busca apoyo político

Por otra parte, el vicegobernador se refirió al proyecto de financiamiento que impulsa el Gobierno de Santa Cruz y que será debatido en la Legislatura provincial. La iniciativa contempla la toma de crédito para afrontar compromisos financieros, sostener el funcionamiento estatal y ejecutar obras estratégicas.

Leguizamón reconoció que algunos sectores políticos e intendentes manifestaron objeciones a la propuesta, aunque consideró necesario avanzar en acuerdos para garantizar herramientas económicas al Ejecutivo.

Remarcó que, a diferencia de gestiones anteriores que tomaron deuda para afrontar gastos corrientes, el actual esquema apunta a destinar recursos a infraestructura y obras que históricamente no se realizaron en la provincia.

“La Provincia necesita estos recursos sí o sí”, afirmó, y explicó que el financiamiento permitiría liberar recursos corrientes hoy destinados a obras y deuda cara, y con esos fondos liberados, poder cubrir déficit, sostener una pauta salarial acorde, además de concretar obras fundamentales, como el acueducto para la zona norte de Santa Cruz.

Pedido de investigación por las regalías petroleras

Finalmente, Leguizamón respaldó la propuesta del abogado Sergio Macagno para conformar una comisión investigadora que analice el destino de los 630 millones de dólares correspondientes a regalías hidrocarburíferas mal liquidadas que fueron girados al exterior durante la gestión del exgobernador Néstor Kirchner.

El vicegobernador calificó la iniciativa como “atinada” y sostuvo que resulta fundamental esclarecer cómo se administraron esos fondos públicos, con el objetivo de aportar transparencia y dejar un registro histórico para las nuevas generaciones de santacruceños.