Exitosa jornada de control odontológico gratuito para niños y adolescentes en el Hospital Regional Río Gallegos

Con una importante participación por parte de la comunidad, la iniciativa llevada adelante este domingo estuvo destinada a personas de 3 a 18 años e incluyó la entrega de certificados bucodentales. Se trata de una actividad impulsada por el Servicio de Salud Bucal dependiente del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) del Ministerio de Salud y Ambiente.

En las instalaciones del anexo correspondiente al HRRG, se desarrolló este domingo una nueva jornada de control odontológico y entrega de certificados bucodental. La propuesta estuvo destinada a niños, niñas y adolescentes, desde los 3 hasta los 18 años con el objetivo de promover el cuidado de la salud bucal y facilitar el acceso a controles necesarios.

Al respecto, la Subsecretaría de Producción y Contenidos dialogó con la jefa del Servicio de Salud Bucal, Lujan Díaz sobre la actividad. “Seguimos trabajando desde el mes de febrero con este tipo de actividades en cuanto al control odontológico de los pacientes y posterior derivación a los centros más cercanos de atención para aquellos que necesitan completar su formulario para entregar en las escuelas o aquellos que necesitan realizarse el control sin ningún tipo de obligación”.

“Esta actividad se encuentra destinada al nivel inicial, primario y secundario por lo que vamos a estar trabajando este domingo 12 y el próximo 19 de abril. De igual forma, todos los centros de salud también van a estar llevando a cabo actividades de refuerzo como aquí en el hospital”, indicó.

Prevención y salud escolar

Asimismo, Lujan Diaz comentó sobre la prevención y cuidado bucal en edades tempranas. “Lo interesante de esto es que puedan llegar a hacer el control, saber en qué condiciones tienen la boca los niños y evitar la deserción escolar por dolor dentario y que puedan atender a esa necesidad. En esos casos, deben buscar un turno ya sea en la parte hospitalaria como privada para resolver si el paciente posee caries”.

Trabajo articulado

Por último, la jefa de Servicios de Salud Bucal remarcó: “Estamos trabajando de manera conjunta con el Hospital Regional Río Gallegos y los centros de salud y esta actividad está pensada para hacerla durante los fines de semana para que los padres puedan acercarse por una cuestión laboral que a veces durante la semana no pueden, entonces, lo pueden hacer ya que es por demanda. Lo importante es que deben venir con el DNI y los formularios para poder ser completados”.

“Ojalá podamos contagiar todo esto en otros lugares de la provincia para que se puedan llevar a cabo este tipo de trabajos”, concluyó.