Entrenamiento Vocal para Voz Laboral y Profesional: abren inscripciones para la edición 2026

La Unidad Académica Caleta Olivia informa que se encuentra abierta la inscripción para el taller “Entrenamiento Vocal para Voz Laboral y Profesional Edición 2026. Estrategias para un uso eficiente, saludable y sostenido de la voz”, una propuesta de formación teórico-práctica destinada a todas aquellas personas que utilizan o desean utilizar la voz como herramienta central en su desempeño laboral y profesional.



La actividad estará a cargo de la Lic. Verónica Següino, tendrá carácter arancelado y dará inicio el próximo miércoles 13 de mayo. Asimismo, se informó que las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/tduibWRkYMtCv4mK7



La propuesta parte de considerar a la voz como un recurso fundamental para la comunicación humana y un instrumento de trabajo clave en múltiples ámbitos, como la docencia, la locución, la oratoria, la actividad artística, los servicios y la atención al público. En este marco, el taller busca abordar problemáticas frecuentes derivadas del uso inadecuado o la falta de entrenamiento vocal, tales como la fatiga, la disminución del rendimiento y la aparición de trastornos que afectan tanto la calidad de vida como el desempeño laboral.



A lo largo del cursado, se promoverá el desarrollo de competencias orientadas a un uso vocal eficiente, saludable y sostenido en el tiempo. Entre los principales ejes de trabajo se destacan el reconocimiento del esquema corporal vocal, la incorporación de fundamentos técnicos para la producción de la voz y la promoción de hábitos de cuidado y salud vocal con enfoque preventivo. Asimismo, se contemplarán las demandas actuales vinculadas al uso de la voz en entornos mediados por tecnologías de la comunicación.



El taller está dirigido a estudiantes, docentes y personal NODOCENTE de la UNPA, así como también a educadores, locutores, cantantes, actores, telemarketers, vendedores, oradores y público en general interesado en mejorar el uso de su voz.



Entre los objetivos de la propuesta se encuentran promover la conciencia sobre el funcionamiento del aparato vocal, profundizar conocimientos teórico-prácticos, brindar herramientas técnicas que optimicen el rendimiento vocal y favorecer la incorporación de hábitos saludables en la práctica cotidiana.



En cuanto a los contenidos, se abordarán temas como el esquema corporal vocal (postura, respiración y coordinación fono-respiratoria), técnica vocal aplicada, proyección y uso eficiente de la voz, flexibilidad y variabilidad vocal, estética y calidad vocal, salud y cuidado vocal, y la adaptación de la voz en contextos actuales mediados por tecnologías.



El cronograma de encuentros será el siguiente: 13, 20 y 27 de mayo; 3, 10, 17 y 24 de junio; 1, 8 y 29 de julio.

Más información en: https://www.uaco.unpa.edu.ar/Actividad/entrenamiento-vocal-para-voz-laboral-y-profesional-edicion-2026-estrategias-para-un-uso