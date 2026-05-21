El Municipio de Río Gallegos trabaja con hoteleros y gastronómicos para fortalecer la actividad turística y comercial

Este miércoles, la secretaria de Turismo de Río Gallegos, Mercedes Neil, y el secretario de Producción, Comercio e Industria, Gerardo Mirvois, se reunieron con el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, Ricardo López. El encuentro se realizó para avanzar en estrategias conjuntas para fortalecer la actividad económica y turística en este 2026.

Allí analizaron propuestas para potenciar el movimiento turístico, entendiéndolo como una actividad estratégica para la generación de empleo y la reactivación comercial. “Se planteó la necesidad de continuar articulando acciones entre el sector público y privado, promoviendo iniciativas que incentiven la llegada de visitantes, reactiven el consumen local y promuevan el desarrollo de propuestas atractivas para vecinos y turistas”, resaltó la funcionaria municipal Mercedes Neil.

“Creemos en el turismo como una política de desarrollo y de acompañamiento a la economía local. Por eso es fundamental generar espacios de trabajo conjunto que nos permitan pensar estrategias reales para sostener la actividad”, cerró.