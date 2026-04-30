El Gobierno presentó el nuevo Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito

El gobernador Claudio Vidal encabezó esta tarde el acto de presentación del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito. Se trata de una estructura institucional que se incorpora al ámbito del Ministerio de Seguridad, constituyéndose en un eje central del proceso de modernización y ordenamiento del sistema vial.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio Bet El de Río Gallegos, el mandatario provincial fue acompañado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez; el jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Diego Martín Agüero; funcionarios provinciales, entre otros.

Nueva estructura institucional

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, se dieron a conocer los detalles de esta nueva estructura institucional, remarcando que la misma tendrá competencia en la intervención de presuntas infracciones en todo el territorio provincial, con el propósito de ordenar el sistema de sanciones y consolidar un esquema más profesional, ágil y eficiente en materia de control vial. En este marco, se dispondrá de tres sedes operativas:

La primera se instalará en Río Gallegos con jurisdicción en los departamentos de Güer Aike y Lago Argentino; la segunda estará en Puerto San Julián con competencia en los departamentos de Corpen Aike y Magallanes, mientras que la tercera estará ubicada en Caleta Olivia y abracará los departamentos de Río Chico, Lago Buenos Aires y Deseado.

Organigrama y funciones

Es de destacar que este organismo estará integrado por un juez administrativo y al menos dos secretarios, conforme a la estructura del Poder Ejecutivo Provincial.

De esta manera, este despliegue permitirá fortalecer la presencia institucional en rutas provinciales, consolidando las tareas de fiscalización y promoviendo el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

Destino de los recursos generados

En cuanto a los recursos generados a partir de la aplicación de sanciones, se determinó que los mismos sean destinados al fortalecimiento integral del sistema de seguridad provincial, contemplando el mejoramiento de las condiciones salariales del personal, la optimización de la infraestructura de las comisarias y dependencias policiales y el desarrollo de todas las áreas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenido.