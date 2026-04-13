El Gobierno de Santa Cruz realiza el XVII° Consejo Provincial de Turismo en El Calafate

Con la participación de once localidades se desarrolla el Consejo Provincial de Turismo en El Calafate, a fin de avanzar en una agenda en común con eje en el trabajo conjunto y el diagnóstico del sector, tal cual lo solicitó el gobernador Claudio Vidal.

El Gobierno de Santa Cruz lleva adelante el Consejo Provincial de Turismo en la Villa Turística de El Calafate, encuentro que reúne a municipios, comisiones de fomento, instituciones y representantes del sector para definir líneas de acción conjuntas. El mismo es encabezado por la Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, quien es acompañada por el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa; y la directora Provincial de Turismo, Mercedes Zavalía.

Es importante destacar que la iniciativa busca consolidar una agenda común para el desarrollo turístico en toda la provincia, promoviendo el diálogo y la articulación entre el sector público y privado.

Participación de municipios y mirada federal

Durante la primera jornada, centrada en el intercambio con los gobiernos locales, participaron representantes de distintas localidades como Río Gallegos, El Chaltén, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz, Lago Posadas, Tres Lagos, Río Turbio, Jaramillo, Fitz Roy y Comandante Luis Piedra Buena.

En este marco, cada municipio expuso sus avances, desafíos y proyecciones, en un esquema participativo orientado a fortalecer el desarrollo turístico con una mirada federal.

“Queremos escucharlos y trabajar en conjunto”

En ese marco, la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, destacó el espíritu del encuentro: “Este encuentro fundamentalmente es para decir ‘acá estamos’, venimos a trabajar en conjunto, queremos escucharlos y también que nos escuchen a nosotros”.

Asimismo, remarcó la importancia de contar con información actualizada: “Queremos ver cómo están transitando las temporadas y, a partir de eso, generar líneas de acción concretas”.

Una agenda que inicia un proceso de trabajo continuo

Desde la organización señalaron que el Consejo Provincial de Turismo responde a una demanda histórica del sector y marca el inicio de un proceso de trabajo sostenido en el tiempo.

“Era un encuentro que venían pidiendo todos, necesario para poder avanzar”, concluyó Zavalía.

Estas acciones se enmarcan en la política impulsada por el gobierno provincial para fortalecer el turismo como motor de desarrollo, en línea con la gestión que encabeza el gobernador Claudio Vidal.

Segunda jornada con protagonismo del sector privado

El encuentro continuará con una segunda jornada que tendrá lugar el día de mañana, oportunidad en la que se sumarán cámaras de comercio, asociaciones, instituciones educativas y actores del sector turístico, con el objetivo de ampliar el debate y abordar problemáticas específicas de la actividad.

De esta manera, el Consejo se consolida como un ámbito integral que busca articular políticas públicas con las necesidades reales del sector.