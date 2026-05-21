El gobernador Claudio Vidal firmó convenio con el municipio de Puerto Santa Cruz e impulsan obras y capacitación laboral

Junto al intendente Juan Manuel Borquez, el mandatario provincial suscribió un acuerdo destinado a impulsar la ejecución de veredas en distintos sectores de la localidad. La iniciativa se complementa con un programa de entrenamiento laboral junto a UOCRA Zona Sur, que incorporará a 40 trabajadores en las tareas previstas.

El Gobierno de Santa Cruz y el Municipio de Puerto Santa Cruz continúan articulando acciones destinadas a fortalecer la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de la localidad.

En ese marco, el gobernador Claudio Vidal y el intendente Juan Manuel Borquez firmaron un acta compromiso para impulsar las gestiones administrativas y técnicas necesarias para la ejecución de obras de veredas en distintos sectores de Puerto Santa Cruz.

La iniciativa busca mejorar la circulación peatonal, acompañar el ordenamiento urbano y generar mejores condiciones para vecinos y vecinas de la comunidad, en línea con la política provincial orientada al fortalecimiento de la infraestructura urbana y los servicios públicos.

El acuerdo establece además la coordinación entre áreas provinciales y municipales para garantizar la correcta planificación, ejecución y seguimiento de las tareas, asegurando los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para el desarrollo de la obra.

De manera complementaria, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social impulsa un programa de entrenamiento laboral vinculado a estas intervenciones urbanas.

Con ese objetivo, se firmó un convenio con UOCRA Zona Sur que permitirá desarrollar instancias de capacitación y formación vinculadas al sector de la construcción. A partir de este acuerdo, 40 trabajadores participarán en la ejecución de las obras previstas, integrando tareas vinculadas a la construcción de veredas en la localidad.

La propuesta integra infraestructura y formación laboral, promoviendo empleo y fortaleciendo capacidades de trabajo mientras se acompañan mejoras urbanas en Puerto Santa Cruz.