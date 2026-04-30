El Cine Municipal incorporó nuevo mobiliario

La adquisición del equipamiento se concretó a partir de una inversión conjunta entre el municipio local y la firma Teleservicios Caleta Olivia (TCO), con el objetivo de fortalecer los servicios que se brindan a la comunidad en el espacio de Candy.

Al respecto, el director del Cine Municipal, Ariel Lucero, confirmó que el aporte incluyó una partida de sillas y mesas gestionadas con la finalidad de ampliar los servicios y ofrecer un espacio más completo para quienes asisten a las funciones.

“Queríamos agradecer al intendente y a TCO que ya hacen posible cada cosa nueva que se le puede ir agregando al Cine. En este caso, fueron mesas, sillas que hace un lugar más grato, más cómodo para la gente que nos viene a visitar casi todos los días”, destacó.

Asimismo, explicó que la incorporación del mobiliario representa un nuevo desafío para el equipo, ya que permitirá ampliar la oferta gastronómica del sector Candy, con nuevas propuestas para los espectadores y un espacio confortable para los adultos que acompañan a niños a funciones infantiles y optan por no ingresar a la sala y esperar en el lugar.

Finalmente, el directo subrayó que el Cine continúa trabajando con su agenda de estrenos, con propuestas renovadas para todo público. En ese marco, destacó laavant-premiere de “El Diablo Viste a la Moda 2”, que se realizará este jueves 30 de abril e incluirá un amplio desfile, en lo que anticipó será “una noche a sala llena”