Dos niñas derivadas al Garrahan y otro menor permanece estable tras grave episodio en Perito Moreno

El Hospital Zonal de Caleta Olivia informó que dos pacientes pediátricas con quemaduras ya reciben tratamiento especializado en el Hospital Garrahan, mientras que otra menor y un paciente con politraumatismos continúan internados con evolución estable.

La Dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia brindó este martes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de los pacientes pediátricos provenientes de Perito Moreno que fueron ingresados recientemente al centro de salud.

Según se informó, de las tres menores que sufrieron quemaduras, una permanece internada en la sala de pediatría con evolución clínica estable. En tanto, las otras dos pacientes fueron trasladadas con éxito al Hospital de Pediatría Garrahan, donde ya reciben tratamiento específico.

Por otra parte, el paciente que ingresó con un cuadro de politraumatismo continúa estable y bajo observación en la sala de pediatría, con seguimiento permanente de un equipo médico interdisciplinario.

Desde el hospital explicaron que la derivación al Garrahan responde a la necesidad de garantizar el mayor nivel de complejidad médica disponible en el país. En ese sentido, destacaron que la Unidad de Quemados del centro pediátrico cuenta con infraestructura avanzada de balneoterapia para procedimientos menos traumáticos, soporte especializado para control metabólico y sedoanalgesia para el manejo del dolor, además de un banco de tejidos destinado a coberturas cutáneas de alta complejidad.

Finalmente, la institución señaló que continuará brindando la atención necesaria y comunicará oficialmente cualquier novedad sobre la evolución de los pacientes.