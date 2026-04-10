De Caleta Olivia a la Selección Argentina: la historia de Yesica Genta en el tiro con arco



La arquera local fue convocada nuevamente a la Selección Argentina y trabaja para impulsar el crecimiento de esta disciplina en la ciudad, donde busca consolidar una escuela de formación.

Yesica Genta, arquera de Caleta Olivia en una entrevista para , nos comentó que fue convocada por segunda vez a la Selección Argentina de tiro con arco, en una experiencia que marca un hito en su carrera, ya que en esta oportunidad representa oficialmente a la provincia de Santa Cruz.

La deportista explicó que la competencia se desarrollará en septiembre en Estados Unidos y destacó el esfuerzo que implica llegar a ese nivel. “Vengo rankeando desde el año pasado, participando en distintos torneos en todo el país para poder clasificar”, señaló. En ese recorrido, también logró importantes resultados, como el subcampeonato panamericano en Chile y el título de campeona nacional 2024.

Genta practica la modalidad 3D y juego de campo, disciplinas que requieren precisión en distintas distancias y escenarios. Actualmente entrena un mínimo de dos horas diarias, adaptándose incluso a las condiciones climáticas adversas de la región.

Además de su desarrollo deportivo, impulsa el crecimiento del tiro con arco en Caleta Olivia. Es fundadora de la escuela “Cruz del Sur” y forma parte de la Asociación de Tiro Deportivo local, donde busca generar un espacio de formación para nuevos arqueros.

Sin embargo, señaló que uno de los principales desafíos es la falta de un espacio cerrado adecuado para entrenar y dictar clases con regularidad. A pesar de ello, destacó el interés de la comunidad: “Hay alrededor de 50 personas interesadas en empezar”, indicó.

La arquera también remarcó que se trata de un deporte que puede resultar costoso en sus inicios, aunque subrayó la importancia de generar oportunidades de acceso para quienes deseen practicarlo.

De cara al futuro, Genta aspira a consolidar una escuela local que permita formar deportistas y representar a Caleta Olivia en competencias provinciales y nacionales, fortaleciendo así una disciplina en crecimiento en la ciudad.

Apoyo económico, el paso indispensable para competir a nivel internacional

La deportista explicó que participar en competencias requiere afrontar distintos costos, entre ellos la inscripción, el traslado, la estadía y otros gastos logísticos. En ese sentido, señaló que muchas veces los viajes se realizan de manera individual, lo que dificulta compartir gastos, a diferencia de otros equipos que pueden trasladarse en grupo.

Frente a este panorama, Genta subrayó la importancia de contar con patrocinio para poder representar al país en esta competencia internacional. En ese sentido, convocó a empresas y a la comunidad a acompañar su participación, destacando que se trata de un evento de gran relevancia como lo es un Mundial con representación nacional.

Quienes deseen colaborar o contactarse con la deportista pueden hacerlo a través de sus redes sociales, donde figura como “Arquería Cruz del Sur” tanto en Instagram como en Facebook.

La arquera destacó que el apoyo no solo será clave para su participación en el certamen, sino también para seguir impulsando el desarrollo del tiro con arco en la ciudad.