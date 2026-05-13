Continúan las jornadas de Vacunación en las escuelas

Bajo el lema “La Salud va a tu Escuela”, el Gobierno de Santa Cruz puso en marcha la campaña de vacunación para cuidar a todos los niños y niñas en edad escolar de toda la provincia.

Esta iniciativa busca que todos los estudiantes de nivel inicial y primario completen su Calendario Nacional de Vacunación de forma gratuita y segura en su propio establecimiento educativo.

El trabajo conjunto entre las carteras de Salud y Educación facilita que las dosis lleguen directamente a las instituciones, simplificando el acceso para las familias. Invitamos a los padres y tutores a estar atentos a las comunicaciones de cada escuela para brindar la autorización necesaria y acercar la libreta de salud.

¿Qué vacunas se aplican?

Nivel Inicial – Cohorte 2021 (4 o 5 años)

El esquema obligatorio garantiza la protección contra la Varicela, la Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas), la Poliomielitis (IPV) y la Triple Bacteriana Celular, que previene difteria, tétanos y tos convulsa. Estas dosis son fundamentales para reforzar las defensas antes y durante el ciclo lectivo.

Nivel Primario – Cohorte 2015 (10 u 11 años)

El Calendario Nacional establece dosis claves para prevenir la Meningitis (Meningococo) y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, se incluye el refuerzo de la Triple Bacteriana Acelular para mantener la inmunidad contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa durante la adolescencia.