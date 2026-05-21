Continúa la recepción de planillas para el próximo plan de viviendas para el personal del Consejo Provincial de Educación en Río Gallegos

En el marco de la política habitacional impulsada por el gobernador Claudio Vidal, el Consejo Provincial de Educación (CPE) junto al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) continuarán este jueves 21 y viernes 22 de mayo con la jornada de recepción de planillas de inscripción para el próximo plan habitacional de 40 viviendas destinadas a docentes y auxiliares de la educación.

La atención se seguirá realizando en el horario de 10:00 a 15:00 hs. en la sede central del CPE, con ingreso por la calle Magallanes. Esta iniciativa responde a una decisión firme orientada a facilitar el acceso a la casa propia mediante herramientas de gestión claras, ordenadas y transparentes, bajo la articulación estratégica liderada por la presidenta del CPE, Iris Rasgido, junto al titular del IDUV, Marcelo De La Torre.

Desde los organismos provinciales se recuerda que es fundamental cumplir de manera obligatoria con los dos requisitos excluyentes para el acceso al programa habitacional:

• Residencia: Contar con un mínimo de 5 años de residencia comprobable en la provincia.

• Constitución del Grupo Familiar: El programa está dirigido exclusivamente a grupos familiares conformados ya sea por parejas constituidas y casadas legalmente (no se contempla la unión convivencial) o familias monoparentales con hijos a cargo.