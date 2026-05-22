Claudio Vidal firmó el comodato para darle seguridad jurídica al Aero Club de El Chaltén después de 21 años de espera

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la firma del convenio de comodato por 20 años con el Aero Club Alf. Walter D’Anna de El Chaltén, garantizando continuidad institucional sobre el predio donde la institución desarrolla sus actividades desde hace más de dos décadas.

El acuerdo permitirá consolidar el funcionamiento del espacio y avanzar en futuros proyectos de infraestructura aeronáutica para la región.

El convenio establece que el predio continuará destinado exclusivamente a actividades aeronáuticas, formación, operativos de lucha contra incendios y traslados sanitarios, acompañando además el proceso para que el lugar pueda alcanzar la categoría de aeródromo público.

Asimismo, se prevé la posibilidad de desarrollar inversiones en infraestructura aeronáutica por parte de la institución o de terceros, bajo supervisión y aprobación técnica de la Subsecretaría de Transporte.

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó que “después de 21 años estamos dando seguridad jurídica y previsibilidad al Aero Club de El Chaltén para que pueda seguir creciendo”.

“Este convenio fortalece la conectividad, el desarrollo aeronáutico y el acompañamiento ante emergencias en una localidad estratégica como El Chaltén”, agregó.

Participaron de la firma Leonardo Enrique Wozniak, presidente del Aero Club; Julio César Baró y Carlos Coscia, socios fundadores de la institución; Eduardo Marino, socio; el intendente de El Chaltén, Néstor Tico; la ministra Nadia Ricci; y el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova.

Desde el Gobierno Provincial destacaron que esta decisión representa un paso importante para fortalecer la conectividad aérea, el turismo, la logística y las capacidades operativas en una de las localidades con mayor crecimiento de Santa Cruz.