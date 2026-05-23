PUERTO SAN JULIÁN: AMPLIO OPERATIVO DE PREVENCIÓN INTEGRAL CULMINÓ CON SECUESTROS, INFRACCIONES Y UNA AVERIGUACIÓN DE PARADERO

En la jornada de ayer, se llevó a cabo un importante operativo de control y prevención en la localidad de Puerto San Julián, coordinado de manera estratégica entre el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, la Dirección Regional Centro y la Dirección de Tránsito Municipal local, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y el control vial.

El despliegue se inició en la intersección de las avenidas Piedra Buena y San Martín, donde las fuerzas de seguridad procedieron a la identificación de 148 personas y 98 rodados. Como resultado de las verificaciones vehiculares, se labraron 8 actas de infracción y se efectuaron 5 secuestros de automotores por falta de documentación habilitante, registrándose además un caso de alcoholemia positiva.

Durante el mismo control, personal de la Sección Canes sumó el trabajo de los canes biodetectores K9-Anubis, K9-Aika y K9-Saya. Uno de los canes realizó una marcación pasiva sobre uno de los vehículos interceptados, lo que motivó el hallazgo y posterior secuestro de un envoltorio de polietileno con cannabis y un cigarrillo de armado artesanal. Por este hecho, se dio intervención formal a la Sede Descentralizada de la Justicia Federal con asiento en Caleta Olivia.

Posteriormente, el dispositivo de seguridad se trasladó a las instalaciones de la Terminal de Ómnibus local. Allí se controlaron 5 colectivos de larga distancia y se identificó a 430 pasajeros mediante la utilización de los sistemas informáticos de consulta nacional MIMINSEG y SIFCOP. Durante los controles, los efectivos detectaron a un hombre sobre el cual pesaba una medida cautelar de paradero activo, solicitada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Deseado, procediéndose a su formal notificación.

El operativo conjunto contó con la participación activa de la División de Investigaciones (DDI) local, la División Narcocriminalidad, la Sección Canes, el personal de las Comisarías Primera y Segunda, y el cuerpo de inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal.

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